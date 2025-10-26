Bộ trưởng Công an: Công ước Hà Nội tạo nền tảng pháp lý toàn cầu cho hợp tác quốc tế

(VTC News) -

Phát biểu bế mạc Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao về Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh 3 kết quả đồng thuận lớn, thể hiện tầm nhìn, trách nhiệm và tinh thần hợp tác của cộng đồng quốc tế trong xây dựng một không gian mạng an toàn, nhân văn và bền vững, hướng tới mục tiêu “công nghệ vì con người, số hoá vì hoà bình”.

Trong khuôn khổ sự kiện, 72 quốc gia đã chính thức ký Công ước, dưới sự điều hành của Văn phòng Pháp lý Liên hợp quốc (OLA). Các phiên thảo luận và bàn tròn cấp cao bên lề diễn ra sôi nổi, tập trung vào chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hợp tác và đề xuất biện pháp hiệu quả nhằm đối phó với các mối đe dọa tội phạm mạng xuyên biên giới.

Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu tại phiên bế mạc Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao về Công ước Hà Nội. (Ảnh: Minh Đức)

Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, kết quả đồng thuận thứ nhất là sự thống nhất nhận thức rằng Công ước Hà Nội là bước đi chiến lược mang tính lịch sử, thể hiện tinh thần hợp tác vì con người, vì hòa bình và phát triển.

“Công ước đã tạo nền tảng pháp lý toàn cầu cho hợp tác quốc tế, khẳng định giá trị của đối thoại bình đẳng, tôn trọng chủ quyền quốc gia, nhằm bảo đảm không gian mạng trở thành môi trường phục vụ hòa bình, công bằng và tiến bộ”, Bộ trưởng Công an nói.

Kết quả đồng thuận thứ hai, theo Bộ trưởng, là sự hiện diện của đông đảo quốc gia và tổ chức quốc tế tại Hà Nội, cho thấy tinh thần đoàn kết, ý chí chính trị và quyết tâm chung của cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống tội phạm mạng.

Đại tướng Lương Tam Quang cho rằng đây là dấu mốc thể hiện niềm tin và trách nhiệm toàn cầu, mở ra cơ hội củng cố lòng tin, thúc đẩy hợp tác, đồng thời khuyến khích sự tham gia tích cực của các tổ chức, doanh nghiệp và khu vực tư nhân.

Kết quả đồng thuận thứ ba là việc Công ước Hà Nội được thông qua bằng đồng thuận và tổ chức thành công tại Hà Nội, tái khẳng định vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong việc điều phối nỗ lực toàn cầu chống tội phạm mạng và niềm tin của cộng đồng quốc tế vào Việt Nam.

“Thành công của sự kiện thể hiện sự tín nhiệm của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam và Bộ Công an Việt Nam. Khẳng định uy tín, năng lực và trách nhiệm của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác đa phương, bảo vệ an ninh mạng vì một không gian mạng an toàn, nhân văn và bền vững”, Đại tướng nhấn mạnh.

Toàn cảnh phiên bế mạc Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng. (Ảnh: Minh Đức)

Theo quy định, Công ước sẽ tiếp tục được mở ký tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York và chính thức có hiệu lực khi ít nhất 40 quốc gia phê chuẩn.

Công ước gồm 9 chương, 71 điều, với các nội dung quan trọng như: xác định hành vi tội phạm mạng; hợp tác quốc tế trong điều tra, truy tố, chia sẻ chứng cứ điện tử, tịch thu, xử lý tài sản phạm tội, bảo vệ nhân chứng, hỗ trợ nạn nhân.