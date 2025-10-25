Toàn cảnh phiên khai mạc Lễ mở ký Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng

Sáng 25/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, diễn ra Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) với chủ đề “Chống tội phạm mạng, chia sẻ trách nhiệm, hướng tới tương lai”.
Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì buổi lễ, với sự tham dự của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres cùng lãnh đạo, đại diện cấp cao từ nhiều quốc gia, các tổ chức quốc tế, định chế tài chính, chuyên gia và học giả về an ninh mạng, pháp lý quốc tế.
Phát biểu khai mạc Lễ mở ký Công ước Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định đây là một sự kiện mang ý nghĩa lịch sử, khởi đầu kỷ nguyên hợp tác trên không gian mạng. Lễ mở ký thể hiện cam kết chung của các quốc gia trong phòng chống tội phạm mạng, thể hiện sức mạnh của chủ nghĩa đa phương nơi các quốc gia vượt qua các khác biệt để khắc phục những thách thức chung, trong bối cảnh mỗi dòng dữ liệu, tương tác số đều tác động sâu sắc đến an ninh, kinh tế, phát triển.
“Chúng ta hãy cùng xây dựng một không gian mạng tôn trọng phẩm giá và quyền con người, để kỷ nguyên số thực sự trở thành thời đại của an ninh và thịnh vượng chung”, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres phát biểu.
Lúc 10h, Lễ mở ký Công ước Hà Nội lịch sử bắt đầu.
Việt Nam, nước chủ nhà là nước đầu tiên ký công ước. Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang đại diện Việt Nam ký vào Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng.
Tiếp theo đến đại diện các quốc gia Maldives, Algeria, Australia...
Hình ảnh chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ mở ký.