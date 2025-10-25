Toàn cảnh phiên khai mạc Lễ mở ký Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng

Phát biểu khai mạc Lễ mở ký Công ước Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định đây là một sự kiện mang ý nghĩa lịch sử, khởi đầu kỷ nguyên hợp tác trên không gian mạng. Lễ mở ký thể hiện cam kết chung của các quốc gia trong phòng chống tội phạm mạng, thể hiện sức mạnh của chủ nghĩa đa phương nơi các quốc gia vượt qua các khác biệt để khắc phục những thách thức chung, trong bối cảnh mỗi dòng dữ liệu, tương tác số đều tác động sâu sắc đến an ninh, kinh tế, phát triển.