Việt Nam là nước đầu tiên ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng

(VTC News) -

Sáng 25/10, Việt Nam, nước chủ nhà đăng cai lễ mở ký “Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng” (còn gọi là “Công ước Hà Nội”), đã trở thành quốc gia đầu tiên đặt bút ký tham gia văn kiện toàn cầu này.

Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, là đại diện nước chủ nhà Việt Nam ký "Công ước Hà Nội" (Ảnh: Nguyễn Minh Đức)

Đây là công ước quốc tế đầu tiên trong lĩnh vực phòng chống tội phạm mạng, mở ra pháp lý thống nhất giữa các quốc gia trong điều tra, dẫn độ và chia sẻ chứng cứ điện tử, nhằm tăng cường năng lực ứng phó với loại tội phạm này.

Tại phiên khai mạc, Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu: "Chúng tôi tự hào khi Hà Nội, thủ đô của một đất nước vươn lên từ tro tàn của chiến tranh được lựa chọn làm nơi khởi đầu kiến tạo không gian mạng, hòa bình, hợp tác và tin cậy."

"Trước thách thức của tội phạm mạng, Công ước Hà Nội, một công ước đa phương toàn cầu về chống tội phạm mạng ra đời, là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết và thượng tôn pháp luật", Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh.

Tham dự sự kiện có Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres, cùng đại diện gần 100 quốc gia và hơn 100 tổ chức khu vực, quốc tế.

Đại diện Việt Nam ký kết là Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

Cùng với Việt Nam, đại diện của khoảng 60 quốc gia và vùng lãnh thổ cũng tham gia ký công ước ngay trong lễ mở ký tại Hà Nội, trong đó có Campuchia, Trung Quốc, Philippines, Thái Lan, Nga, và Australia.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres khẳng định, công ước là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của hợp tác đa phương trong việc tìm ra các giải pháp chung, bảo đảm an toàn và bảo vệ con người cả trên không gian mạng lẫn ngoài đời thực.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres phát biểu tại phiên khai mạc buổi lễ. (Ảnh: Đắc Huy)

"Không một quốc gia nào có thể tự mình đứng ngoài cuộc, mối đe dọa ở bất cứ đâu cũng có thể trở thành nguy cơ cho tất cả mọi nơi. Đó là lý do chúng ta cần một khuôn khổ hợp tác toàn cầu mạnh mẽ, để thống nhất hành động và chia sẻ trách nhiệm.

Sau 5 năm đàm phán căng thẳng, các quốc gia thành viên đã cùng nhau thông qua Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng – một văn kiện mang tính bước ngoặt, đánh dấu nỗ lực quốc tế đầu tiên trong hơn hai thập kỷ nhằm xây dựng cơ chế phòng vệ tập thể trước tội phạm mạng", ông António Guterres nói.

Công ước sẽ tiếp tục mở ký tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) đến 31/12/2026, và sẽ có hiệu lực 90 ngày sau khi quốc gia thứ 40 phê chuẩn hoặc gia nhập.

Sự kiện do Việt Nam đăng cai tổ chức từ ngày 25–26/10/2025, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Việc ký kết tại Hà Nội được đánh giá là dấu mốc đặc biệt, nhấn mạnh vị thế quốc tế của Việt Nam, thể hiện vai trò chủ động của Việt Nam trong hợp tác đa phương, đồng thời phản ánh sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế với quá trình đóng góp của Việt Nam khi xây dựng Công ước.