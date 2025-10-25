Chủ tịch nước Lương Cường đón lãnh đạo các nước dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Sáng 25/10, Lễ mở ký và hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) được tổ chức trọng thể tại Trung tâm hội nghị Quốc gia.
Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì buổi lễ cùng với sự tham dự của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và lãnh đạo, đại diện cấp cao khoảng 110 nước và nhiều tổ chức quốc tế, trong đó 60 nước cử đại diện ký Công ước.
Trước phiên khai mạc, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón chính thức và chụp ảnh chung cùng các trưởng đoàn tham dự Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng; đồng thời cùng các đại biểu tham quan Triển lãm ảnh giới thiệu về đất nước, con người và thành tựu phát triển của Việt Nam, cũng như quan hệ Việt Nam – Liên hợp quốc.
Chủ tịch nước Lương Cường đón tiếp lãnh đạo, đại diện các nước, các tổ chức quốc tế tham dự lễ mở ký.
Chủ tịch nước Lương Cường đón Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres dự lễ mở ký Công ước Hà Nội.
Chủ tịch nước đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.
Lễ mở ký diễn ra trong hai ngày 25 và 26/10, dự kiến bao gồm phiên khai mạc và bế mạc, lễ mở ký và hội nghị cấp cao, trong đó có phiên thảo luận toàn thể cùng các phiên thảo luận cấp cao, trao đổi bàn tròn.
Dự kiến Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres sẽ có phát biểu quan trọng tại khai mạc lễ mở ký vào sáng 25/10.
Chủ tịch nước Lương Cường chụp ảnh chung cùng lãnh đạo, đại diện các nước, các tổ chức tham dự lễ mở ký Công ước Hà Nội.
Trong ngày đầu tiên có phiên thảo luận toàn thể do Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Tổng thư ký Liên hợp quốc đồng điều hành, cùng với đó là các cuộc tiếp xúc song phương cấp cao, chuỗi sự kiện thảo luận bên lề về các chủ đề: "Bảo vệ công dân trong kỷ nguyên chuyển đổi số"; "Hợp tác toàn cầu phòng, chống lừa đảo trực tuyến"; "Triển khai Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng: Nâng cao năng lực là trụ cột của hợp tác toàn cầu"; "Chia sẻ kinh nghiệm điều tra, thu thập chứng cứ điện tử trong các vụ việc liên quan đến tài sản ảo và rửa tiền". (Trong ảnh Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đón các đại biểu tại Lễ mở ký Công ước Hà Nội sáng 25/10)