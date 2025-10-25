Hôm nay, khai mạc Lễ mở ký Công ước Hà Nội phòng chống tội phạm mạng

Theo kế hoạch, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres sẽ phát biểu tại phiên khai mạc Lễ mở ký Công ước Hà Nội.

Việc Tổng Thư ký Liên hợp quốc trực tiếp tham dự được đánh giá là minh chứng cho sự coi trọng của Liên hợp quốc đối với sáng kiến do Việt Nam đăng cai, cũng như ghi nhận đóng góp của Hà Nội trong việc thúc đẩy các nỗ lực toàn cầu nhằm xây dựng không gian mạng an toàn và có trách nhiệm.

Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng với chủ đề “Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai” diễn ra tại Hà Nội vào ngày 25-26/10

Trong suốt quá trình đàm phán kéo dài nhiều năm, Việt Nam đã có những đóng góp thực chất và được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết, Việt Nam đã thúc đẩy các nguyên tắc then chốt như: tôn trọng chủ quyền quốc gia trong không gian mạng, tăng cường hợp tác quốc tế trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi, cũng như xem xét năng lực của từng quốc gia trong quá trình thực thi nghĩa vụ hợp tác.

Việt Nam cũng đóng vai trò tích cực trong việc chủ trì đàm phán một số điều khoản trọng yếu, bảo đảm công ước vừa phù hợp với lợi ích quốc gia, vừa hài hòa với quy định pháp luật quốc tế. Do vậy, sự kiện lần này được xem là bước tiến quan trọng trong hợp tác toàn cầu về an ninh mạng, đồng thời thể hiện rõ vai trò, uy tín và vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.

Cũng theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, Công ước Hà Nội sẽ trở thành công cụ pháp lý quan trọng giúp các quốc gia thành viên hợp tác hiệu quả hơn trong việc phòng ngừa, điều tra và xử lý tội phạm mạng xuyên biên giới. Ông nhấn mạnh, công ước không chỉ tạo khuôn khổ cho hợp tác giữa các nước có hệ thống chính trị và pháp lý khác nhau, mà còn mở ra một diễn đàn toàn cầu để chia sẻ thông tin, xây dựng lòng tin và cùng nhau đảm bảo an ninh mạng bền vững.

“Đây cũng là dịp hết sức quan trọng để Việt Nam, Chính phủ Việt Nam, Nhà nước Việt Nam khẳng định vị thế, thể hiện trách nhiệm thúc đẩy các sáng kiến an ninh mạng vì một không gian mạng an toàn, lành mạnh và bền vững”, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang phát biểu tại buổi họp báo hôm 8/10.

Theo Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang, việc tên gọi “Hà Nội” được chính thức ghi trong lời văn của công ước là sự ghi nhận sâu sắc của cộng đồng quốc tế đối với vai trò và đóng góp của Việt Nam, không chỉ trong lĩnh vực an ninh mạng, mà còn trong việc xây dựng các quy phạm pháp lý quốc tế tiến bộ, hướng tới một trật tự toàn cầu công bằng và an toàn hơn.

Bên cạnh đó, Lễ mở ký Công ước Hà Nội diễn ra ngay trước thềm kỷ niệm 80 năm thành lập Liên hợp quốc (24/10/1945-24/10/2025), mang ý nghĩa biểu tượng đặc biệt; đó là tôn vinh tinh thần đoàn kết quốc tế trong việc ứng phó với thách thức an ninh mạng - một trong những vấn đề toàn cầu cấp bách nhất hiện nay.

Lễ mở ký Công ước Hà Nội với chủ đề “Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai” được tổ chức trong 2 ngày 25-26/10. Sự kiện này được kỳ vọng "sẽ đặt nền móng cho một văn kiện toàn cầu mang tính lịch sử trong lĩnh vực phòng chống tội phạm mạng, tương tự như các công ước của Liên hợp quốc về tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia ký năm 2000 và công ước về chống tham nhũng ký năm 2003”.