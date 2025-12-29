NKKTech Global vào Top 10 công ty AI Việt Nam năm 2025 theo Clutch

(VTC News) -

Công ty công nghệ NKKTech Global, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phát triển phần mềm và trí tuệ nhân tạo (AI), vừa được Clutch, nền tảng đánh giá và xếp hạng doanh nghiệp B2B có trụ sở tại Hoa Kỳ, ghi nhận trong nhóm Top 10 công ty Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence) tại Việt Nam năm 2025.

Theo Clutch, danh sách các doanh nghiệp AI tại Việt Nam được công bố thông qua Clutch Leaders Matrix, dựa trên nhiều tiêu chí như đánh giá xác thực từ khách hàng quốc tế, năng lực triển khai dự án, chất lượng dịch vụ, mức độ hài lòng của khách hàng và sự hiện diện của doanh nghiệp trên thị trường. NKKTech Global là một trong những doanh nghiệp được liệt kê trong Leaders Matrix thuộc nhóm Top 10 công ty AI tại Việt Nam.

NKKTech Global listed in Clutch Leaders Matrix Top 10 AI companies in Vietnam 2025.

Được thành lập từ năm 2018, NKKTech Global hiện có trụ sở chính tại Hà Nội (Việt Nam) và pháp nhân tại Singapore, với đội ngũ gần 100 kỹ sư và nhân sự công nghệ. Doanh nghiệp đã triển khai hơn 200 dự án cho khách hàng trong và ngoài nước, tập trung tại các thị trường Nhật Bản, Singapore, Hoa Kỳ và khu vực APAC, trải rộng từ các hệ thống nghiệp vụ doanh nghiệp đến các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Đại diện NKKTech Global cho biết hiện doanh nghiệp chỉ vận hành trụ sở chính tại Hà Nội và pháp nhân tại Singapore, không có chi nhánh hay pháp nhân tại các quốc gia khác.

Trong thời gian qua, NKKTech Global tập trung phát triển các giải pháp AI mang tính ứng dụng thực tiễn, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả vận hành và thúc đẩy chuyển đổi số. Các giải pháp tiêu biểu bao gồm AI Voice Agent, AI Call Center, hệ thống AI ứng dụng RAG (Retrieval-Augmented Generation), AI Chatbot cho doanh nghiệp, cùng các giải pháp AI phục vụ lĩnh vực FinTech, Healthcare và các hệ thống nghiệp vụ.

Song song với hoạt động phát triển sản phẩm và triển khai dự án, NKKTech Global đẩy mạnh hiện diện tại các sự kiện công nghệ quốc tế nhằm giới thiệu năng lực và cập nhật xu hướng AI toàn cầu. Trong năm 2025, công ty đã mở gian hàng tại Singapore FinTech Festival 2025, trực tiếp trình diễn các công nghệ AI Chatbot và AI Voice Chat thế hệ mới cho khách tham quan và đối tác quốc tế.

Ngoài ra, NKKTech Global cũng tham gia triển lãm DigiTech (Digitex) tại Bangkok, Thái Lan, cũng như sự kiện AI Startup tại Osaka, Nhật Bản năm 2025, qua đó tăng cường kết nối với cộng đồng doanh nghiệp và hệ sinh thái AI trong khu vực.

Theo đánh giá từ Clutch, các doanh nghiệp xuất hiện trong Leaders Matrix đều phải đáp ứng những tiêu chí khắt khe về tính minh bạch trong triển khai dự án, chất lượng dịch vụ và khả năng duy trì quan hệ hợp tác dài hạn với khách hàng. Việc NKKTech Global được ghi nhận trong nhóm Top 10 công ty AI tại Việt Nam, cùng với sự hiện diện tại các sự kiện công nghệ quốc tế, được xem là minh chứng cho năng lực triển khai và định hướng phát triển bền vững của doanh nghiệp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Trong thời gian tới, NKKTech Global cho biết sẽ tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu và phát triển AI, mở rộng hoạt động tại các thị trường quốc tế, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng AI một cách hiệu quả, thực tiễn và phù hợp với nhu cầu vận hành.