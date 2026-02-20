Nguy cơ mù vĩnh viễn vì pháo nổ

(VTC News) -

Chỉ trong ba ngày đầu năm mới, khoa Mắt – Bệnh viện Bạch Mai liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng do pháo nổ. Không ít trường hợp rơi vào nguy cơ mất thị lực không thể hồi phục.

Theo các bác sĩ, người bệnh nhập viện trong tình trạng rất nặng như rách giác mạc, thủng hoặc vỡ nhãn cầu, xuất huyết nội nhãn, dị vật kim loại cắm sâu trong mắt, bỏng nhiệt và bỏng hóa chất vùng mặt. Đây là những tổn thương nhãn cầu kín và hở đặc biệt nguy hiểm, có thể để lại di chứng suốt đời dù đã được phẫu thuật tích cực.

Một phụ nữ 48 tuổi ở Hà Tĩnh bị pháo bắn trúng khi đi chúc Tết. Bệnh nhân mất toàn bộ nhãn cầu, tổn thương nghiêm trọng mi trên và mi dưới, nhiều dị vật nằm trong hốc mắt, xoang kèm chấn thương sọ não và vỡ thành xương.

Thị lực không thể cứu vãn. Ca bệnh phải hội chẩn toàn viện với sự tham gia của bác sĩ mắt, tai mũi họng và phẫu thuật thần kinh để xử trí tổn thương phức tạp.

Bác sĩ chuyên khoa Mắt - Bệnh viện Bạch Mai thăm khám cho người bệnh.

Một bệnh nhân nam 45 tuổi ở Hải Phòng bị tổn thương cả hai mắt khi tự đốt pháo. Dị vật xuyên sâu giác mạc, củng mạc, kèm chấn thương sọ não và xuất huyết dưới màng cứng khiến thị lực suy giảm nghiêm trọng. Bệnh nhân được cấp cứu thần kinh trước khi xử lý tổn thương mắt.

Đáng lo ngại, một bé trai 10 tuổi ở Hà Nội nhặt pháo còn sót lại ngoài sân rồi lén đốt. Vụ nổ gây xuất huyết nội nhãn, ảnh hưởng thị lực nặng nề. Sau hai ngày điều trị, các bệnh nhân tạm ổn định nhưng tiên lượng thị lực lâu dài vẫn dè dặt.

Các chuyên gia nhãn khoa cho biết khi phát nổ, pháo tạo ra áp lực cực lớn, mảnh vỡ kim loại bay với tốc độ cao cùng tia lửa và nhiệt lượng lớn.

Chỉ trong tích tắc, nhãn cầu – cấu trúc vốn mỏng manh và gần như không có cơ chế tự bảo vệ trước lực xuyên thấu có thể bị phá hủy hoàn toàn. Nhiều trường hợp dù khâu bảo tồn được cấu trúc giải phẫu nhưng chức năng nhìn không thể phục hồi.

Trẻ em là nhóm nguy cơ cao vì tính tò mò và thiếu kỹ năng nhận diện nguy hiểm. Các em thường đứng quá gần khi xem đốt pháo, tự ý châm lửa hoặc nhặt pháo chưa nổ hết. Chỉ một khoảnh khắc lơ là của người lớn có thể dẫn đến tai nạn không thể đảo ngược.

Không ít người vẫn chủ quan cho rằng pháo nhỏ hoặc pháo tự chế ít nguy hiểm. Thực tế, mọi loại pháo đều tiềm ẩn nguy cơ sát thương cao, đặc biệt với mắt – cơ quan có cấu trúc tinh vi và dễ tổn thương nhất trên cơ thể.

Bác sĩ khuyến cáo khi gặp tai nạn do pháo, nạn nhân tuyệt đối không dụi mắt, không tự ý lấy dị vật, không nhỏ thuốc hoặc rửa bằng dung dịch không rõ nguồn gốc. Cần che nhẹ mắt bằng gạc sạch, hạn chế cử động và đến ngay cơ sở chuyên khoa mắt gần nhất.

“Thời gian vàng xử trí chấn thương nhãn cầu chỉ tính bằng giờ. Can thiệp càng sớm, cơ hội bảo tồn thị lực càng cao”, đại diện khoa Mắt nhấn mạnh.

Thực tế những ngày đầu năm cho thấy tình trạng đốt pháo vẫn xuất hiện rải rác trong khu dân cư, thậm chí có dấu hiệu sử dụng pháo tự chế. Các chuyên gia đề nghị tăng cường truyền thông cảnh báo trước và trong dịp Tết, đồng thời phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, nhà trường và gia đình trong giám sát, giáo dục trẻ em về nguy cơ tai nạn do pháo.

Tiếng pháo rộn ràng có thể kéo dài vài giây, nhưng hậu quả với đôi mắt có thể theo người bệnh suốt đời. Giữ an toàn cho trẻ trong ngày xuân không chỉ là câu chuyện vui chơi, mà còn là trách nhiệm bảo vệ ánh sáng của cả một tương lai.