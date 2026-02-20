Phát voucher để thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm công nghệ Việt

(VTC News) -

Bước sang năm 2026, cách người dân tiếp cận và sử dụng công nghệ có nhiều chuyển biến mới khi hàng loạt chính sách bắt đầu được đưa vào thực tiễn.

Trong đó, Nghị định 268 hướng dẫn thi hành Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Nhà nước sẽ triển khai cơ chế phiếu hỗ trợ tài chính (voucher) dành cho người sử dụng các sản phẩm, dịch vụ đổi mới sáng tạo (ĐMST). Đây được đánh giá là một hướng tiếp cận chưa từng có trong các chương trình hỗ trợ đổi mới sáng tạo trước đây.

Người dân tham quan trải nghiệm tại Triển lãm TECHFEST 2025. (Ảnh: Minh Sơn)

Voucher là cơ chế mới cho phép doanh nghiệp sử dụng ngân sách Nhà nước dưới dạng phiếu để mua sản phẩm, dịch vụ ĐMST. Voucher được thiết kế như một công cụ kích cầu ĐMST, giúp doanh nghiệp, nhất là startup, tiếp cận dịch vụ tư vấn công nghệ, sở hữu trí tuệ, marketing, gọi vốn…, đồng thời thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm ĐMST.

Doanh nghiệp sẽ được cấp các phiếu hỗ trợ tài chính có giá trị nhất định để sử dụng dịch vụ hoặc mua sản phẩm ĐMST từ các nhà cung cấp được công nhận. Điều này vừa hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản phẩm, vừa kích thích thị trường dịch vụ ĐMST và thương mại hóa sản phẩm.

Theo Cục Đổi mới sáng tạo - Bộ Khoa học và Công nghệ, có thể hiểu một cách đơn giản rằng voucher là cơ chế hỗ trợ tài chính “kép”. Thay vì Nhà nước cấp ngân sách trực tiếp cho đơn vị sản xuất, người mua sẽ được nhận phiếu để thanh toán cho sản phẩm. Sau đó, doanh nghiệp cung cấp sản phẩm sẽ hoàn lại phiếu cho Quỹ để được nhận phần hỗ trợ tương ứng.

Cơ chế này được xây dựng theo nguyên tắc chỉ sử dụng ngân sách khi phát sinh giao dịch thực tế. Đồng thời, chính sách góp phần tháo gỡ bài toán “con gà - quả trứng” trong thương mại hóa công nghệ, khi nhiều sản phẩm dù có chất lượng tốt nhưng vẫn khó tiếp cận nhóm khách hàng đầu tiên do người dùng còn e ngại rủi ro khi thử nghiệm sản phẩm mới.

Chính sách hướng tới mục tiêu đưa các sản phẩm Make in Việt Nam từ phòng thí nghiệm ra thị trường, bằng cách khuyến khích người dùng trải nghiệm những sản phẩm, dịch vụ mới. Voucher sẽ được cấp qua Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia cùng các quỹ phát triển khoa học và công nghệ của bộ, ngành, địa phương.

Những sản phẩm tham gia chương trình phải bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, có yếu tố mới về công nghệ, tính năng hoặc mô hình kinh doanh. Đồng thời được ưu tiên nếu thuộc lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ chiến lược và có khả năng nhân rộng.