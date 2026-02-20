+
++
Khát vọng chip Việt: 4 giai đoạn từ thiết kế đến tự chủ toàn diện
(VTC News) -
FPT và các doanh nghiệp đang nỗ lực đưa Việt Nam tiến tới vị thế chủ quyền công nghệ, với lộ trình 4 giai đoạn từ thiết kế đến tự chủ sản xuất toàn diện.
QUỲNH TRANG
Tin mới
Khát vọng chip Việt: 4 giai đoạn từ thiết kế đến tự chủ toàn diện
10:49 20/02/2026
VTC NEWS TV
Sáng chế của nông dân Việt khiến 14 nước tìm mua
10:33 20/02/2026
Tin nóng
Bác sĩ cảnh báo dễ nhầm cơn say với ngộ độc rượu dịp Tết
10:26 20/02/2026
Tin tức
Bác sĩ tuyến cuối trực xuyên Tết, giành giật sự sống từng giây cho bệnh nhân
10:16 20/02/2026
Tin tức
Ôm ngựa vàng mã ở Nội Bài, ông Tây bị hiểu lầm: 3 năm sau cái kết bất ngờ
10:10 20/02/2026
VTC NEWS TV
Thiên thần Mỹ gốc Trung Quốc giành HCV Olympic môn trượt băng
10:05 20/02/2026
Thể thao
Đừng vội bấm máy tính, giải đúng bài toán này bạn là 'cao thủ'
09:59 20/02/2026
Hỏi - Đáp
Mỹ sẽ giải mật hồ sơ người ngoài hành tinh sau phát ngôn của ông Obama
09:51 20/02/2026
Thế giới
Những điểm đặc biệt của hành tinh ‘rất giống Trái đất’
09:35 20/02/2026
Khám phá
Cú bứt phá của phim chiến tranh Việt Nam
09:22 20/02/2026
Phim
Mỹ điều động lực lượng tới Trung Đông, lên phương án tấn công Iran
09:17 20/02/2026
Thời sự quốc tế
Tổng Bí thư gặp lãnh đạo các nước nhân dịp tham dự khai mạc Hội đồng Hòa bình
09:16 20/02/2026
Chính trị
Hiện trường tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích vụ lật thuyền ở Quảng Trị
09:15 20/02/2026
Đời sống
Nhóm côn đồ dùng dao, kiếm hành hung người khác
09:15 20/02/2026
Bản tin 113
Cách giảm nhanh nồng độ cồn khi sáng hôm sau vẫn thấy mệt mỏi
09:01 20/02/2026
Tư vấn
Việt Nam trở thành quốc gia liên kết của Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA
08:22 20/02/2026
Thời sự quốc tế
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trưởng đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer
08:20 20/02/2026
Thời sự quốc tế
Ông Trump cho Iran 10-15 ngày quyết thoả thuận, cảnh báo 'điều tồi tệ sẽ xảy ra'
08:08 20/02/2026
Thế giới
Bảng tổng sắp huy chương Thế vận hội Mùa đông 2026 mới nhất: Na Uy dẫn đầu, Mỹ lên thứ 2
08:00 20/02/2026
Hậu trường
7 xu hướng du lịch cực 'hot' sẽ bùng nổ trong năm 2026
08:00 20/02/2026
Chuyện bốn phương
MediaMart khai xuân rộn ràng: 'Lì xì Lộc Phát – Đại Cát cả năm'
08:00 20/02/2026
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Ngôi nhà di động rẻ hơn ô tô, giá chỉ 340 triệu đồng
08:00 20/02/2026
VTC NEWS TV
Lì xì Tết: Đừng để người trao phải lúng túng, người nhận phải trấn an
08:00 20/02/2026
Ý kiến
MC Thảo Vân tiếc nuối 'Táo quân' sau hơn 2 thập kỷ lên sóng
07:48 20/02/2026
Sao Việt
Ngược dòng ngoạn mục, Mỹ giành HCV khúc côn cầu trên băng nữ Olympic
07:35 20/02/2026
Hậu trường
Những người không nên ăn nhiều thịt lợn
07:32 20/02/2026
Tư vấn
Động cơ V6 hay V8 tốt hơn?
07:30 20/02/2026
Tư vấn
Võ sư Nga 4 lần sang Trung Quốc học hỏi, 62 tuổi vẫn luyện tuyệt kỹ nổi tiếng
07:30 20/02/2026
Võ Thuật
Thú cưng robot AI: Người bạn tâm giao hay 'máy nghe lén'?
07:30 20/02/2026
VTC NEWS TV
Robot Trung Quốc gây sốt đêm Giao thừa: Công ty nào sản xuất, giá bao nhiêu?
07:29 20/02/2026
Tư liệu