MC Thảo Vân tiếc nuối 'Táo quân' sau hơn 2 thập kỷ lên sóng

(VTC News) -

MC Thảo Vân vừa có những chia sẻ đầy xúc động về chương trình Táo quân - Gặp nhau Cuối năm khi năm nay chương trình không lên sóng vào đêm Giao thừa như thường lệ.

Thảo Vân cảm động khi thấy khán giả nhắc nhiều đến Táo quân và dành tình cảm đặc biệt cho chương trình. Theo nữ MC, nếu người xem còn nhớ và tiếc nuối như vậy thì những người trong ê-kíp càng khó diễn tả hết cảm xúc của mình.

MC Thảo Vân chia sẻ hình ảnh chương trình Táo quân đầu tiên lên sóng năm 2003.

Nhắc lại quãng thời gian gắn bó, cô nhớ những tháng ngày cả ê-kíp cùng nhau tập luyện, làm việc hết mình trước mỗi mùa Tết. Dù không phải tham gia tập nhiều như các nghệ sĩ khác, Thảo Vân vẫn thường xuyên có mặt để theo dõi, cổ vũ đồng nghiệp. Với cô, đó là quãng thời gian đầy ắp cảm xúc khi chứng kiến các nghệ sĩ hăng say, miệt mài, chăm chút, yêu thương.

Nữ MC cũng nhấn mạnh sự gắn bó giữa các thành viên không chỉ đơn thuần là đồng nghiệp mà là tình nghĩa sau nhiều năm đồng hành. Cô tiếc nuối khi thời gian trôi qua, mọi người dần lớn tuổi, sức khỏe thay đổi và không còn nhiều dịp hội tụ đông đủ như trước.

"Có bắt đầu cũng phải có kết thúc, chỉ là mình cứ ước hãy thật lâu mới kết thúc mà thôi. Tiếc, vì dù muốn hay không, anh em đều cũng già đi theo năm tháng. Người ốm, người đau, ê kíp không còn đủ nữa rồi… Tiếc, khi không còn những lần gặp gỡ, tay bắt mặt mừng vì mặc dù ở cùng thành phố nhưng có khi cả năm không gặp được nhau, chỉ đến những ngày ghi hình thì đảm bảo 100% có mặt. Anh chị em lại trêu chọc, đùa vui, có lúc đùa đến phát khóc, mà vẫn sướng. Giờ sẽ tìm ở nơi nào?", nữ MC chia sẻ.

Với Thảo Vân, Táo quân không chỉ là một chương trình mà còn là cả thanh xuân. Các thành viên không chỉ đồng hành trong công việc mà còn chứng kiến, chia sẻ nhiều câu chuyện đời sống của nhau. Thảo Vân cảm thấy may mắn khi được góp mặt trong một chương trình kéo dài suốt hai thập kỷ và xem đó là hạnh phúc lớn trong sự nghiệp.

Dịp Giao thừa Tết Bính Ngọ, chương trình Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân được phát sóng thay thế Táo Quân.

Chương trình Táo quân năm 2025.

Việc chương trình vắng bóng trong đêm Giao thừa năm nay khiến không chỉ nghệ sĩ mà cả người xem đều không khỏi tiếc nuối.

Chia sẻ với Báo Điện tử VTC News, NSND Tự Long nói với anh, Táo quân không chỉ là chương trình giải trí quen thuộc mỗi dịp Tết mà còn là “món ăn tinh thần” đặc biệt, mang đậm bản sắc văn hóa Việt, gắn bó với nhiều thế hệ nghệ sĩ và công chúng suốt nhiều năm qua.

Nam nghệ sĩ bày tỏ, chương trình dừng lại đúng lúc để giữ trọn vẹn hình ảnh đẹp trong lòng công chúng. "Nếu phải nói lời chia tay với Táo Quân, điều nên làm là trân trọng và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất, những ký ức đáng nhớ của một thế hệ nghệ sĩ “vàng son” cùng dấu ấn của một chương trình truyền hình đặc biệt, khó có thể thay thế trong lòng công chúng", anh chia sẻ.

NSƯT Quang Thắng thừa nhận cảm giác hụt hẫng khi Táo quân vắng bóng. Anh cho rằng việc đổi mới hay tiếp tục chương trình phụ thuộc vào nhà đài và khán giả. Bản thân anh cũng mong có sự thay đổi về kịch bản, dàn dựng, diễn viên để chương trình luôn tươi mới.