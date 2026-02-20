CSGT TP Huế xuyên đêm xử lý 'ma men' dịp đầu năm mới Bính Ngọ

Theo lãnh đạo Công an TP Huế, hành vi điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia rất nguy hiểm, thể hiện sự coi thường pháp luật có thể dẫn đến tai nạn. Việc tăng cường kiểm soát, xử lý vi phạm không chỉ nhằm xử phạt mà còn kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức chấp hành quy định “đã uống rượu, bia thì không lái xe”.