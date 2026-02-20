CSGT TP Huế xuyên đêm xử lý 'ma men' dịp đầu năm mới Bính Ngọ

Từ 10h ngày 17/2 (mùng 1 Tết), các đội, trạm thuộc Phòng CSGT Công an TP Huế bố trí lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tổ chức tuần tra, kiểm soát khép kín trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu vực trung tâm, nơi tập trung đông người dân vui xuân, đón Tết.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News đêm 19/2 (mùng 3 Tết), công tác kiểm tra nồng độ cồn được lực lượng CSGT Công an TP Huế triển khai đồng loạt, công khai, đúng quy trình, bảo đảm vừa xử lý nghiêm vi phạm, vừa tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.
Ghi nhận tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an TP Huế), các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ ra tín hiệu dừng, kiểm tra nồng độ cồn nhiều loại phương tiện lưu thông trên đường.
Chỉ trong thời gian ngắn, tổ công tác dừng, kiểm tra hàng chục phương tiện trong đó có cả ô tô con, xe gắn máy. Qua kiểm tra, không ít trường hợp bị lực lượng chức năng xử phạt do điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia.
Lực lượng CSGT Công an TP Huế khi kiểm tra, xử lý nồng độ cồn đảm bảo tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.
Lực lượng CSGT thực hiện dừng và kiểm tra nồng độ cồn một tài xế lái ô tô, không phát hiện vi phạm.
Một trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị lực lượng CSGT phát hiện và lập biên bản xử lý.
Theo lãnh đạo Công an TP Huế, hành vi điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia rất nguy hiểm, thể hiện sự coi thường pháp luật có thể dẫn đến tai nạn. Việc tăng cường kiểm soát, xử lý vi phạm không chỉ nhằm xử phạt mà còn kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức chấp hành quy định “đã uống rượu, bia thì không lái xe”.