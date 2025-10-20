+
'Ma men' say xỉn vẫn lái xe tung hoành trên phố
Chỉ trong 30 phút Đội CSGT số 3, phòng CSGT Công an Hà Nội đã phát hiện nhiều tài xế say xỉn vẫn lái xe tham gia giao thông.
VĂN CHƯƠNG
Tin mới
Bão số 12 liên tục đổi hướng, nguy cơ gây lũ vượt báo động 3 ở miền Trung
12:06 20/10/2025
Thời tiết
Thủ tướng Thái Lan lệnh điều tra 7 chính trị gia nghi dính lừa đảo ở Campuchia
12:05 20/10/2025
Thời sự quốc tế
Cử tri lo lắng giá vàng, bất động sản biến động khó lường, tiền điện tăng cao
12:02 20/10/2025
Tin nóng
Căn nhà đổ nát trong bão, cụ ông 90 tuổi ôm vợ liệt cầu mong qua mùa đông
11:50 20/10/2025
Lá lành đùm lá rách
Thủ tướng: Kinh tế Việt Nam đủ sức chống chịu các cú sốc bên ngoài, tăng trưởng cao hàng đầu thế giới
11:47 20/10/2025
Chính sách thuế và cuộc sống
Quân đội Việt Nam - Belarus nghiên cứu hợp tác lĩnh vực khoa học quân sự
11:36 20/10/2025
Chính trị
Ngày 20/10 đặc biệt của các cụ bà ở trung tâm dưỡng lão
11:34 20/10/2025
Thời sự
Hé lộ 2 mẫu xe điện châu Âu dự kiến về Việt Nam vào năm 2026
11:31 20/10/2025
Xe điện
Lời khai của cha dượng bạo hành bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh
11:28 20/10/2025
Tin nóng
Người đàn ông may mắn kỳ lạ: Trúng độc đắc ở cả 2 nơi với cùng một dãy số
11:00 20/10/2025
Chuyện bốn phương
Nước lá ổi khô có tác dụng chữa bệnh gì?
10:55 20/10/2025
Tư vấn
Tịch thu hơn 2 tỷ đồng từ vụ tiệm vàng ở Đà Nẵng mua bán ngoại tệ trái phép
10:47 20/10/2025
Bản tin 113
Chủ tịch Quốc hội: Lấy cuộc sống và lợi ích của Nhân dân làm thước đo chính sách
10:42 20/10/2025
Chính trị
Cảnh sát ‘dỏm’ xông vào đồn, quát tháo, ra lệnh cho cảnh sát thật
10:32 20/10/2025
Chuyện bốn phương
Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 21/10 và rạng sáng 22/10
10:20 20/10/2025
Cần biết
Dàn nam sinh 'bê tráp' tặng quà ngày 20/10 cho cô giáo và các bạn nữ gây 'sốt'
10:19 20/10/2025
Tin tức - Sự kiện
Danh sách độc giả ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ 4/10 đến 10/10
10:15 20/10/2025
Lá lành đùm lá rách
Nữ NSND nhạc đỏ có chồng là anh hùng phi công bắn hạ 6 máy bay địch
10:14 20/10/2025
Sao Việt
Bão số 12 hướng về ven biển Huế - Quảng Ngãi, miền Trung mưa lớn dài ngày
10:13 20/10/2025
Thời tiết
Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 vòng 8
10:02 20/10/2025
Bóng đá Anh
Bảng xếp hạng giải Hạng Nhất 2025-2026 vòng 4
10:00 20/10/2025
V.League
Loại cây mọng nước trị tiểu đường, táo bón, viêm loét đến mụn nhọt
10:00 20/10/2025
Tư vấn
Bảng xếp hạng giải V.League 2025-2026 vòng 7 mới nhất
09:57 20/10/2025
V.League
Danh sách 361 xe bị phạt nguội trong một tuần ở Bắc Ninh
09:55 20/10/2025
Tin nóng
Tám lãnh đạo chủ chốt của MobiFone vào biên chế của lực lượng Công an Nhân dân
09:48 20/10/2025
Tin nóng
Doanh nghiệp Việt làm gì để giữ chân giới trẻ?
09:35 20/10/2025
VTC NEWS TV
Hoa 'nhà giàu' mỗi bông giá 1 triệu đồng vẫn đắt khách dịp 20/10
09:30 20/10/2025
Thị trường
Công nghệ 20/10: vivo X300 series, siêu máy tính AI 'tí hon' MSI sắp về Việt Nam
09:27 20/10/2025
Sản phẩm
Yulgang Origin VTC: Bùng nổ cảm xúc tại Big Offline Mừng sinh nhật Một tuổi
09:17 20/10/2025
Sản phẩm
Ra mắt liên minh Deliver-E thúc đẩy giao hàng không phát thải
09:14 20/10/2025
Kinh tế xanh