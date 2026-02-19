Vụ đỗ xe chặn lối đi còn thách thức 'đỗ đến mai': Tài xế nhận sai

(VTC News) -

Tối 19/2, Công an phường Trần Phú (tỉnh Hà Tĩnh) thông tin vụ việc tài xế đỗ ô tô 'khoá đuôi', còn thách thức 'đỗ đến mai'. Theo đó, sự việc xảy ra vào sáng 18/2 (mùng 2 Tết), tại ngõ 71 đường Quang Lĩnh (phường Trần Phú, Hà Tĩnh). Anh P.T.A và anh N.V.L xảy ra mâu thuẫn, gây cản trở giao thông.

N.V.L tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an phường Trần Phú)

Công an phường Trần Phú mời anh N.V.L và chị Đ.T.H là chủ xe ô tô 38A-612.xx đến công an phường để làm việc. Quá trình làm việc, anh N.V.L và chị Đ.T.H nhận thực hành vi của mình là sai và thiếu ý thức trong tham gia giao thông đường bộ.

Công an phường đang tiếp tục xác minh và lập hồ sơ xử lý theo định.

Chị Đ.T.H tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an phường Trần Phú)

Ngày 18/2, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại vụ việc gây bức xúc xảy ra tại đường Quang Lĩnh, phường Trần Phú (tỉnh Hà Tĩnh).

Theo clip, một người đàn ông đi ô tô màu đen trong lúc du xuân về quê vợ ở Hà Tĩnh thì bị một xe ô tô màu trắng BKS 38A-612.07 đỗ trước chắn gần như toàn bộ đường đi vào nhà ngoại.

Người đàn ông sau đó gọi chủ xe ra để di chuyển phương tiện, nhưng chủ xe không chịu lái xe đi. Một lúc sau có thêm ô tô khác BKS 38A-258.63 đi đến đỗ phía sau "khóa đuôi", khiến chiếc xe màu đen rơi vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan”, không thể di chuyển.

Xe ô tô đỗ chắn hết lối đi của các xe khác gây bức xúc dư luận.

Đáng nói, theo phản ánh trong video, người đàn ông đỗ xe còn có lời lẽ thách thức, cho rằng gia đình có nhiều xe và “thích đỗ đến tối, đến mai cũng được”, đồng thời tuyên bố quen biết hầu hết lực lượng công an địa phương.

Nhận được tin báo, Công an phường Trần Phú (tỉnh Hà Tĩnh) cử lực lượng đến hiện trường và yêu cầu giải tỏa, người đàn ông mới điều khiển xe ô tô rời đi.