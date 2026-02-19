Em trai vua Charles, cựu hoàng tử Anh Andrew bị bắt

(VTC News) -

Theo NBC News, cảnh sát Thames Valley, Vương quốc Anh cho biết họ bắt giữ một người đàn ông 66 tuổi với cáo buộc “hành vi sai trái khi giữ chức vụ công”, tội danh có thể đối mặt mức án tối đa là tù chung thân theo luật Anh. Theo thông lệ pháp lý tại Anh, cảnh sát không công bố danh tính nghi phạm, song khi được hỏi liệu ông Andrew Mountbatten-Windsor có bị bắt hay không, lực lượng này ra tuyên bố xác nhận mở cuộc điều tra liên quan.

Tuyên bố như sau: “Chúng tôi hiểu rõ sự quan tâm lớn của công chúng đối với vụ việc này và sẽ cập nhật thông tin vào thời điểm thích hợp. Sau khi đánh giá kỹ lưỡng, chúng tôi mở cuộc điều tra về cáo buộc lạm dụng chức quyền này".

Trong khi đó theo New York Post, một phát ngôn viên của cảnh sát Thames Valley cho biết ông Andrew đã bị giam giữ.

Các tờ báo cũng cho biết hai địa chỉ tại Berkshire và Norfolk bị khám xét trong khuôn khổ điều tra. Trước đó, các phóng viên ảnh ghi lại hình ảnh xe cảnh sát không mang phù hiệu tiến vào khu nhà của ông Andrew tại Sandringham.

Xe cảnh sát bên ngoài khu nhà của Andrew.

Ông Andrew, Công tước xứ York, em trai Vua Charles III, cũng là con trai cố Nữ hoàng Anh Elizabeth II, từ lâu đã bác bỏ việc có hành vi sai trái liên quan đến Jeffrey Epstein (tội phạm tình dục đã bị kết án). Dù vậy ông từng thừa nhận hối tiếc về tình bạn với nhà tài chính này. Vụ bắt giữ diễn ra sau nhiều năm áp lực gia tăng nhằm vào ông liên quan đến mối quan hệ kéo dài nhiều năm với Epstein.

Đầu tháng này, một nhà hoạt động tố cáo ông Andrew sau khi có thông tin ông bị nghi chia sẻ tài liệu thương mại với Epstein. Các đặc phái viên thương mại tại Anh phải giữ bí mật chi tiết về các chuyến đi của họ – ngay cả khi họ không còn giữ chức vụ.

Thủ tướng Anh Keir Starmer, cho biết “không ai đứng trên pháp luật” khi được hỏi về việc ông Andrew có tự nguyện nói chuyện với cảnh sát.

Cựu Hoàng tử Andrew.

Ban đầu, ông Andrew bị điều tra về những cáo buộc kéo dài của Virginia Giuffre, được cho là một trong các nạn nhân Epstein, về việc ép buộc quan hệ tình dục từ khi cô 17 tuổi, theo lệnh của Epstein và bạn là Ghislaine Maxwell. Andrew chưa bao giờ bị buộc tội và đã kịch liệt phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Tuy nhiên, ông đã trả hàng triệu bảng Anh cho Giuffre trong một thỏa thuận dân sự. Ông cũng mất các nhiệm vụ và tước hiệu hoàng gia vì bê bối tình bạn thân thiết với Epstein.

Andrew nhiều lần được yêu cầu làm chứng về mối liên hệ của mình với Epstein trước một ủy ban quốc hội.

Việc bắt giữ một thành viên cấp cao của Hoàng gia Anh là điều cực kỳ hiếm hoi. Lần gần nhất một thành viên hoàng gia bị kết án hình sự là năm 2002, khi bà Anne, Princess Royal bị kết tội theo Đạo luật Chó nguy hiểm sau khi con chó của bà cắn hai trẻ em tại Windsor Park. Truyền thông Anh khi đó cho biết đây là lần đầu tiên một thành viên hoàng gia bị kết án vì một tội hình sự.