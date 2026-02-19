+
Nỗi sợ bị lãng quên của người độc thân ở Trung Quốc
(VTC News) -
Tại Trung Quốc, 125 triệu người đang sống một mình, nỗ lực tìm cách bảo vệ bản thân và kết nối với cộng đồng.
Nguyễn Ngọc
Tin mới
Bill Gates và lá thư chống vi phạm bản quyền phần mềm cách đây 50 năm
18:45 19/02/2026
Khám phá
Phát minh đi trước thời đại của 'cha đẻ' hãng xe Porsche
18:43 19/02/2026
Sao và xe
Huy động hơn 100 người tìm kiếm 2 người mất tích vụ lật đò ở Quảng Trị
18:42 19/02/2026
Tin nóng
Tài xế đỗ ô tô chặn lối đi còn thách thức 'đỗ đến mai' đối diện mức phạt nào?
18:10 19/02/2026
Bản tin 113
Em trai vua Charles, cựu hoàng tử Anh Andrew bị bắt
18:10 19/02/2026
Thời sự quốc tế
Món lẩu cháo bánh chưng ngon 'đỉnh nóc' giúp 'giải cứu' bánh chưng sau Tết
18:00 19/02/2026
Gia đình
Vàng rung lắc lịch sử năm 2026: Nhà đầu tư ứng phó ra sao?
17:57 19/02/2026
VTC NEWS TV
Trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 19/2/2026 - XSTN 19/2
17:49 19/02/2026
Xổ số miền Nam
Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay 19/2/2026 - XSBDI 19/2
17:45 19/02/2026
Xổ số miền Trung
Hơn 16.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong 6 ngày nghỉ Tết
17:44 19/02/2026
Tin nóng
'Ngựa khóc nhè': Món đồ chơi chạm đúng nỗi lòng của giới trẻ
17:32 19/02/2026
VTC NEWS TV
Hai anh em ruột cùng giành huy chương môn trượt băng Thế vận hội mùa đông
17:05 19/02/2026
Thể thao
Biển người đổ về trung tâm TP.HCM, Metro và xe buýt 2 tầng hoạt động hết công suất
16:57 19/02/2026
Đời sống
Tổng giám đốc hãng phim quỳ gối mong khán giả ủng hộ 'Mùi phở'
16:28 19/02/2026
Phim
Công an làm việc với tài xế đỗ ô tô 'khoá đuôi', còn thách thức 'đỗ đến mai'
16:20 19/02/2026
Thời sự
Tài xế đỗ xe chặn lối đi còn thách thức 'đỗ đến mai' nhận 'mưa gạch đá' từ dân mạng
16:13 19/02/2026
Tin nhanh 24h
XSMB 19/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 19/2/2026
16:00 19/02/2026
Xổ số miền Bắc
Vietlott 19/2 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 19/2/2026 - Xổ số Power 6/55
16:00 19/02/2026
Xổ số
BVĐK Tâm Anh chi nghìn tỷ mua 'siêu máy' Proton xạ trị ung thư đầu tiên ở châu Á
15:56 19/02/2026
Kinh tế
Độc đáo ngôi làng '100% nhà lợp mái đỏ' bên biển Đắk Lắk
15:52 19/02/2026
Đời sống
Bị nhắc nhở vì nẹt pô, nhóm thanh niên lao vào đuổi đánh công an viên
15:33 19/02/2026
Bản tin 113
Mazda3 thống trị phân khúc sedan cỡ C tại Việt Nam đầu năm 2026
15:11 19/02/2026
Thị trường
Lì xì Tết: Trao lộc hay đang âm thầm 'định giá' nhau bằng tiền?
15:00 19/02/2026
Ý kiến
Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 19/2/2026 - XSQB 19/2
15:00 19/02/2026
Xổ số miền Trung
Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 19/2/2026 - XSQT 19/2
15:00 19/02/2026
Xổ số miền Trung
XSMT 19/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 19/2/2026
15:00 19/02/2026
Xổ số miền Trung
Hai trẻ bị tài xế 'ma men' tông văng khi đang chơi trước nhà, một cháu tử vong
14:37 19/02/2026
Tin nóng
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bị tuyên án chung thân
14:29 19/02/2026
Thời sự quốc tế
Sự thật về thiết kế ô tô: Những di sản từ thời xe ngựa
14:23 19/02/2026
Tin xe 247
Lật đò đi chúc Tết ở Quảng Trị, 4 người chết và mất tích
14:15 19/02/2026
Tin nóng