Đóng

Giá vàng đảo chiều sau tin Mỹ tăng sức ép quân sự lên Iran

(VTC News) -

Giá vàng thế giới ngày 19/2 đảo chiều tăng vọt, vượt ngưỡng 5.020 USD/ounce do lo ngại xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran bùng nổ.

Nguyễn Ngọc
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới