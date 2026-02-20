Đóng

Ngôi nhà di động rẻ hơn ô tô, giá chỉ 340 triệu đồng

(VTC News) -

Cherokee Wolf Pup 14RKLP 2026 là mẫu nhà di động giá rẻ khoảng 340 triệu đồng, có chỗ ngủ cho 4 người, bếp, phòng tắm và nhiều tiện ích cơ bản.

Linh Ngân
