Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ

Trong không khí những ngày đầu năm mới, nhân chuyến công tác tham dự phiên họp của Hội đồng Hoà bình tại Washington, chiều 19/2 (theo giờ địa phương) Tổng Bí thư Tô Lâm đã có buổi gặp gỡ thân mật với cán bộ các cơ quan đại diện và đông đảo bà con cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ bà con cộng đồng và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ

Thay mặt các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ và toàn thể bà con cộng đồng, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng đã báo cáo với Tổng Bí thư và Đoàn, cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ hiện là cộng đồng đông đảo, trưởng thành và có vị thế nhất trong số các cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Bà con ngày càng hội nhập sâu rộng, khẳng định vai trò trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, giáo dục, y tế, tài chính, kinh doanh và đời sống xã hội.

Trong dịp Tết cổ truyền, tinh thần gắn bó với cội nguồn và khát vọng đóng góp cho đất nước trong bà con càng được thể hiện rõ nét. Xuyên suốt nhiều thập kỷ qua, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có bà con tại Hoa Kỳ, không chỉ là bộ phận không tách rời của dân tộc, mà còn là một lực lượng quan trọng góp phần nâng cao vị thế, sức mạnh và uy tín quốc gia trên trường quốc tế.

Nhân dịp năm mới, Tổng Bí thư Tô Lâm ân cần thăm hỏi bà con, gửi lời chúc năm mới tới toàn thể cán bộ, bà con kiều bào, chúc một năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc và phát triển, đồng thời nhấn mạnh niềm tự hào về tinh thần đoàn kết, hướng về quê hương của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư cho biết chuyến công tác Hoa Kỳ lần này là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của lãnh đạo Việt Nam trong năm mới, diễn ra ngay trong những ngày đầu xuân.

Mục đích quan trọng của chuyến thăm là nhận lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump để tham gia Hội đồng Hòa bình Gaza với tư cách là thành viên sáng lập. Việt Nam là quốc gia châu Á đầu tiên nhận lời tham gia sáng kiến này, thể hiện vai trò ngày càng tích cực, chủ động và có trách nhiệm của Việt Nam trong các vấn đề quốc tế và toàn cầu.

Tổng Bí thư nhấn mạnh việc Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế. Việt Nam là quốc gia từng trải qua chiến tranh, hiểu rõ giá trị của hòa bình và có trách nhiệm đóng góp vào các nỗ lực gìn giữ hòa bình, giải quyết xung đột, bảo đảm ổn định và phát triển trên thế giới.

Việc tham gia với tư cách thành viên sáng lập cũng khẳng định vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế, thể hiện sự trưởng thành, bản lĩnh và năng lực đóng góp vào các vấn đề toàn cầu.

Tổng Bí thư cho biết phiên khai mạc Hội đồng Hòa bình đã diễn ra thành công với sự tham gia của nhiều quốc gia, trong đó Việt Nam đã ký kết các văn kiện quan trọng và chính thức trở thành thành viên sáng lập. Bên cạnh đó, chuyến thăm cũng nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, đặc biệt trong bối cảnh cả hai nước đều bước vào giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu chiến lược dài hạn.

Đánh giá về quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, Tổng Bí thư khẳng định quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp, dựa trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và thể chế chính trị của nhau, đồng thời hướng tới lợi ích chung và đóng góp cho hòa bình, ổn định khu vực và thế giới.

Hoa Kỳ hiện là một trong những đối tác thương mại và đầu tư quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đồng thời là nguồn cung cấp công nghệ tiên tiến, góp phần thúc đẩy quá trình hiện đại hóa và phát triển kinh tế của Việt Nam.

Tổng Bí thư và đoàn chụp ảnh với bà con người Việt Nam tại Hoa Kỳ

Trong chuyến thăm, nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng đã được ký kết, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, y tế và hàng không. Việt Nam đã ký các hợp đồng mua sắm thiết bị công nghệ tiên tiến, máy bay và các thiết bị y tế hiện đại từ Hoa Kỳ, với tổng giá trị hàng chục tỷ đô la Mỹ. Đây là những bước đi quan trọng nhằm nâng cao năng lực công nghệ, hiện đại hóa hệ thống y tế và thúc đẩy phát triển kinh tế.

Tổng Bí thư cũng thông tin tới bà con kiều bào về tình hình phát triển trong nước. Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã xác định mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước. Đây là mục tiêu đầy tham vọng, đòi hỏi nỗ lực rất lớn của toàn dân tộc, bao gồm cả cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Năm 2025, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng, với quy mô nền kinh tế vượt 500 tỷ đô la Mỹ, tốc độ tăng trưởng hơn 8%, trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới. Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, vị thế quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao.

Tổng Bí thư nhấn mạnh để đạt được mục tiêu phát triển trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tập trung vào các đột phá chiến lược, bao gồm hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Việt Nam xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực quan trọng để phát triển nhanh và bền vững.

Tổng Bí thư cũng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ, hiện có hơn 2 triệu người, là cộng đồng lớn nhất và có nhiều đóng góp tích cực nhất cho quê hương. Cộng đồng không chỉ giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc mà còn đóng vai trò cầu nối quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học công nghệ và giáo dục.

Tổng Bí thư khẳng định Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp vào sự phát triển của đất nước, kêu gọi bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm và nguồn lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Tổng Bí thư nhấn mạnh với sự đoàn kết của toàn dân tộc, cùng với sự hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng, Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để đạt được mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.