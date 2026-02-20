13 người nhập viện cấp cứu nghi do ăn trứng cá rồng

(VTC News) -

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có công văn đề nghị Sở Y tế Thanh Hóa khẩn trương xác minh, điều tra và xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi 13 người phải nhập viện do ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh.

Theo chỉ đạo, ngành y tế địa phương cần tập trung điều trị tích cực cho các bệnh nhân, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế tối đa nguy cơ biến chứng. Trường hợp diễn biến phức tạp, các cơ sở điều trị phải chủ động hội chẩn liên viện, xin hỗ trợ chuyên môn từ tuyến trên để kịp thời xử trí.

Song song công tác cấp cứu, lực lượng chức năng được yêu cầu nhanh chóng điều tra nguồn gốc thực phẩm, điều kiện chế biến, bảo quản và các yếu tố liên quan nhằm xác định chính xác nguyên nhân gây ngộ độc. Việc giám sát cộng đồng cũng được tăng cường để phát hiện sớm các trường hợp có biểu hiện tương tự.

Trứng và nội tạng của một số loài thủy sinh, đặc biệt là các loài cá cảnh hoặc cá lạ không dùng làm thực phẩm thông thường, có thể tiềm ẩn độc tố tự nhiên. (Ảnh minh hoạ)

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị địa phương đẩy mạnh truyền thông về kiến thức bảo đảm an toàn thực phẩm, hướng dẫn người dân lựa chọn, chế biến và bảo quản thực phẩm đúng quy định.

Đồng thời, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, quán ăn và điểm bán thức ăn đường phố cần được kiểm tra, giám sát chặt chẽ, bảo đảm sản phẩm lưu thông trên thị trường đáp ứng yêu cầu vệ sinh.

Tối 19/2, tại xã Ngọc Liên, tỉnh Thanh Hóa, 13 người xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn và tiêu chảy sau khi ăn trứng cá cảnh (cá rồng). Các bệnh nhân được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Ngọc Lặc, hiện sức khỏe đang được theo dõi sát.

Theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, trứng và nội tạng của một số loài thủy sinh, đặc biệt là các loài cá cảnh hoặc cá lạ không dùng làm thực phẩm thông thường, có thể tiềm ẩn độc tố tự nhiên hoặc nhiễm vi sinh vật nếu chế biến, bảo quản không đúng cách.

Người dân không nên tự ý sử dụng động vật hoang dã, thủy sản lạ khi chưa rõ nguồn gốc và cách chế biến an toàn.

Diễn biến sức khỏe các bệnh nhân và kết quả điều tra nguyên nhân vụ việc sẽ được tổng hợp, báo cáo về cơ quan chức năng theo quy định.