GS Nguyễn Chí Tâm: Mỹ tung đòn nghiệt ngã vẫn không thể hạ gục nền kinh tế Nga
(VTC News) -
GS.TS Nguyễn Chí Tâm phân tích tại sao sau nhiều năm bị bao vây, kinh tế Nga vẫn không thể sụp đổ bất chấp những đòn trừng phạt của Mỹ.
Thu Hà
Tin mới
Ngôi đình cổ dáng nhà sàn 'độc nhất vô nhị' ở xứ Kinh Bắc
15:33 20/02/2026
Đời sống
5 sai lầm khi cất thức ăn tủ lạnh dễ gây ngộ độc
15:27 20/02/2026
An toàn thực phẩm
XSMT 20/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 20/2/2026
15:00 20/02/2026
Xổ số miền Trung
Giá xăng đồng loạt giảm, giá dầu tăng trong kỳ điều hành đầu tiên năm Bính Ngọ
14:44 20/02/2026
Thị trường
Nữ sinh tốt nghiệp GPA tuyệt đối, cao nhất lịch sử Bách khoa TP.HCM
14:43 20/02/2026
Tin tức - Sự kiện
GS Nguyễn Chí Tâm: Mỹ tung đòn nghiệt ngã vẫn không thể hạ gục nền kinh tế Nga
14:15 20/02/2026
VTC NEWS TV
Đừng để lì xì trở thành phép thử tài chính ngày đầu năm
14:13 20/02/2026
Ý kiến
Đại úy công an cùng người dân cứu 2 cháu bé bị sóng cuốn trôi ở Lâm Đồng
14:11 20/02/2026
Sống đẹp
Lễ hội Xuân Yên Tử năm 2026 có gì đặc sắc?
14:10 20/02/2026
Đời sống
Món ăn vang bóng một thời Hà Nội
14:00 20/02/2026
Chuyện bốn phương
XSMN 20/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 20/2/2026
14:00 20/02/2026
Xổ số miền Nam
Nguy cơ mù vĩnh viễn vì pháo nổ
13:48 20/02/2026
Tin tức
Công nghệ xe F1 giúp tủ lạnh siêu thị hoạt động hiệu quả hơn ra sao?
13:35 20/02/2026
Tư vấn
Cách xóa thông tin xe đã bán, xe lạ trên ứng dụng VNeTraffic mới nhất
13:35 20/02/2026
Thủ thuật
Hàng hóa, thực phẩm sau Tết sôi động trở lại, giá ổn định
13:17 20/02/2026
Thị trường
Thủ tướng kiểm tra dự án giao thông trọng điểm tại Lạng Sơn và Cao Bằng
13:16 20/02/2026
Tin nóng
Tân Sơn Nhất khai thác 1.037 chuyến bay, ga Sài Gòn kín khách mùng 4 Tết
13:16 20/02/2026
Tin nhanh 24h
Loạt kênh đầu tư bùng nổ, nên xuống tiền vào đâu trong năm 2026?
13:00 20/02/2026
Tài chính
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ
12:52 20/02/2026
Thời sự quốc tế
Năm Ngọ nói về ngựa đua và giấc mơ vươn ra thế giới
12:39 20/02/2026
Đời sống
Tầm nhìn 100 năm của Hà Nội: Giãn dân nội đô, giá đất vùng ven biến động ra sao?
12:30 20/02/2026
VTC NEWS TV
Lâm Đồng: Ô tô bán tải kéo lê xe máy gần 1km, một người tử vong
12:15 20/02/2026
Tin nóng
Hình ảnh Việt Nam tại Quảng trường Thời đại dịp Tết
11:36 20/02/2026
Du Lịch
Nữ bác sĩ Việt 27 tuổi trúng tuyển nội trú tại Đại học Harvard
11:32 20/02/2026
Du học
Những nghi lễ năm mới độc đáo chỉ có ở Philippines
11:30 20/02/2026
Tư liệu
Vị tỷ phú 'bắt' con trai làm công nhân, quyên nửa tài sản làm từ thiện
11:30 20/02/2026
Chuyện bốn phương
Phát voucher để thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm công nghệ Việt
11:28 20/02/2026
Khoa học - Công nghệ
Xe khách vắt ngang đường sau cú va chạm ô tô trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng
11:27 20/02/2026
Tin nóng
Vì sao nhiều gen Z không thích đi thăm họ hàng dịp Tết?
11:07 20/02/2026
Ý kiến
Hà Nội mở cửa miễn phí 17 di tích nổi tiếng dịp đầu năm Bính Ngọ
11:04 20/02/2026
Tin nóng