TS Bùi Ngọc Sơn: Nếu FED bị can thiệp, kinh tế Mỹ sẽ khủng hoảng?
Theo TS Bùi Ngọc Sơn, sự chính trị hóa FED đẩy kinh tế Mỹ vào vòng xoáy suy thoái và khiến vị thế "đồng tiền dự trữ thế giới" của USD sụp đổ hoàn toàn.
Tăng trưởng kinh tế là phương tiện, hạnh phúc của Nhân dân là đích đến
18:06 21/01/2026
Chính trị
TS Bùi Ngọc Sơn: Nếu FED bị can thiệp, kinh tế Mỹ sẽ khủng hoảng?
18:04 21/01/2026
Thắng U23 Việt Nam, cầu thủ Trung Quốc tuyên bố không sợ U23 Nhật Bản
18:00 21/01/2026
Bóng đá Việt Nam
Công an Nhân dân khẳng định vai trò 'thanh bảo kiếm' bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân
17:38 21/01/2026
Đại hội Đảng XIV
Chuyển phòng tham nhũng từ 'làm đúng quy trình' sang 'làm thực chất, có kết quả'
17:37 21/01/2026
Chính trị
NSƯT Trịnh Mai Nguyên làm Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam
17:36 21/01/2026
Sao Việt
Phân luồng giao thông phục vụ Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng
17:26 21/01/2026
Tin nóng
Sâm nhung đại bổ Tâm Bình - giải pháp bồi bổ sức khỏe cho người bệnh mạn tính
17:03 21/01/2026
Tin tức
Khởi tố 2 ‘nữ quái’ sản xuất, tiêu thụ hàng chục nghìn chai thuốc nhuộm tóc giả
17:02 21/01/2026
Bản tin 113
Hậu vệ U23 Việt Nam phải phẫu thuật, nghỉ thi đấu dài hạn
16:55 21/01/2026
Bóng đá Việt Nam
Vinamilk cùng các sân chơi trí tuệ chắp cánh đam mê cho trẻ em Việt
16:53 21/01/2026
Sống đẹp
Huyền thoại Trung Quốc chỉ rõ nguyên nhân đội nhà thắng U23 Việt Nam
16:45 21/01/2026
Bóng đá Việt Nam
Đại gia Thái dự chi 19.317 tỷ đồng thâu tóm MM Mega Market Việt Nam
16:40 21/01/2026
Thị trường
Thay đổi bất ngờ để thắng U23 Việt Nam, HLV Trung Quốc được khen cao tay
16:40 21/01/2026
Bóng đá Việt Nam
Charmora City 'đưa khoáng nóng về nhà' theo chuẩn wellness-living tại Nha Trang
16:37 21/01/2026
Bất động sản
Đánh nguội nhận thẻ đỏ, hậu vệ U23 Việt Nam hết giải vẫn bị cấm thi đấu
16:36 21/01/2026
Bóng đá Việt Nam
Xuân Bính Ngọ 2026: Gia Lai mở hội từ biển lên cao nguyên
16:28 21/01/2026
Đời sống
Loạt ngân hàng có lợi nhuận hơn 30.000 tỷ đồng
16:22 21/01/2026
Tài chính
Xu hướng kết hợp 'du lịch y tế' tại Nha khoa Parkview Dental
16:14 21/01/2026
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Ông lão 73 tuổi vượt hơn 1.500km tìm 'người phụ nữ của đời mình' quen qua MXH
16:10 21/01/2026
Đời sống
VinFast VF 6, VF 7 đạt chứng nhận an toàn 5 sao từ Bharat NCAP tại Ấn Độ
16:06 21/01/2026
Tin xe 247
XSMB 21/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 21/1/2026
16:00 21/01/2026
Xổ số miền Bắc
Vietlott 21/1 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 21/1/2026 - Xổ số Mega 6/45
16:00 21/01/2026
Xổ số
Những thói quen âm thầm khiến gan quá tải mà nhiều người không hay biết
16:00 21/01/2026
Tư vấn
Năm 2026 người lao động được nghỉ bao nhiêu ngày hưởng nguyên lương?
16:00 21/01/2026
Gia đình
Địa thế 'không thể sao chép' của dự án Vinhomes ở thiên đường du lịch Nha Trang
15:57 21/01/2026
Bất động sản
Bắc Ninh đoạt 174 giải tại Kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia
15:48 21/01/2026
Giáo dục
VOV bám sát các hoạt động tại Đại hội XIV của Đảng
15:15 21/01/2026
VTC NEWS TV
Điều gì khiến khuôn mặt và môi trở thành yếu tố quan trọng trong thiết kế Robot?
15:11 21/01/2026
AI
TP.HCM phát huy vai trò đầu tàu, tạo động lực phát triển cho cả nước
15:05 21/01/2026
Chính trị