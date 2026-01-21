Đóng

TS Bùi Ngọc Sơn: Nếu FED bị can thiệp, kinh tế Mỹ sẽ khủng hoảng?

(VTC News) -

Theo TS Bùi Ngọc Sơn, sự chính trị hóa FED đẩy kinh tế Mỹ vào vòng xoáy suy thoái và khiến vị thế "đồng tiền dự trữ thế giới" của USD sụp đổ hoàn toàn.

Thu Hà
