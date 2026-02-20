XSMB 20/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 20/2/2026

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 20/2. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 20/2/2026 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 6 ngày 20/2 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 6 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 6 ngày 20/2/2026

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 15/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 15/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 15/2/2026, xem trực tiếp XSMB chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình (XSTB).

XSMB 15/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 15/2/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 14/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 14/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 14/2/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định (XSNĐ).

XSMB 14/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 14/2/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 13/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 13/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 13/2/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng (XSHP).

XSMB 13/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 13/2/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 12/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 12/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 12/2/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 12/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 12/2/2026.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc (XSMB) được quay thưởng do Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc (XSMB) được mở thưởng do Đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc (XSMB) được Đài Bắc Ninh (XSBN) đảm nhiệm.

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc (XSMB) quay thưởng tại Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Đài Hải Phòng (XSHP) được quay số Xổ số miền Bắc.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc (XSMB) được mở thưởng do Đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc (XSMB) được Đài Thái Bình (XSTB) thực hiện.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMB

Để lĩnh thưởng xổ số miền Bắc (XSMB), vé trúng cần đáp ứng các điều kiện sau:

- Vé hợp lệ: Vé phải do Công ty Xổ số Kiến thiết Miền Bắc phát hành, thông tin in trên vé rõ ràng, chính xác và còn giá trị pháp lý.

- Số trúng khớp kết quả: Bộ số trên vé phải phù hợp với một trong các hạng giải theo kết quả quay XSMB đã công bố.

- Vé còn nguyên trạng: Vé giữ đúng hình dạng ban đầu, không rách, không chắp vá, không tẩy xóa hay chỉnh sửa.

- Trong thời hạn nhận thưởng: Thủ tục lĩnh giải phải được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng; quá hạn, vé không còn hiệu lực chi trả.

- Không vướng tranh chấp: Vé không thuộc diện khiếu nại, tranh chấp; mọi vấn đề pháp lý liên quan (nếu có) phải được xử lý xong trước khi thanh toán giải thưởng.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) nhanh chóng, chính xác nhất

- Kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) được các công ty xổ số kiến thiết tổ chức quay số và phát sóng trực tiếp trên truyền hình địa phương vào 18h15 mỗi ngày. Đây là khung giờ quen thuộc, giúp người chơi theo dõi kết quả nhanh và chính xác.

- Bên cạnh đó, người chơi cũng có thể nhận kết quả XSMB qua tin nhắn tổng đài, tuy nhiên dịch vụ này có thu phí.

- Nếu muốn tiết kiệm chi phí mà vẫn cập nhật kết quả đầy đủ, kịp thời, bạn có thể truy cập vtcnews.vn – kênh thông tin uy tín, cập nhật kết quả xổ số hằng ngày hoàn toàn miễn phí.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.