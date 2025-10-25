Thủ tướng: Công ước Hà Nội là niềm tin của LHQ, cộng đồng quốc tế vào Việt Nam

(VTC News) -

Phát biểu tại họp báo Lễ mở ký “Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng” chiều 25/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định việc Việt Nam được chọn đăng cai sự kiện mang tầm lịch sử này thể hiện “niềm tin của Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế vào vai trò, uy tín và năng lực của Việt Nam” trong thúc đẩy hợp tác đa phương và bảo đảm an ninh mạng toàn cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi họp báo Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng. (Ảnh: Minh Đức)

Theo Thủ tướng, trong bối cảnh chủ nghĩa đa phương đang chịu nhiều thách thức, sự kiện có hơn 100 quốc gia và tổ chức quốc tế tham dự, 65 nước chính thức ký kết Công ước, là minh chứng rõ ràng cho tinh thần đoàn kết, trách nhiệm chung của các quốc gia trong việc bảo vệ an ninh mạng toàn cầu.

Công ước Hà Nội là một bước đi quan trọng nhằm thống nhất khung pháp lý toàn cầu cho điều tra, dẫn độ và chia sẻ chứng cứ điện tử, đồng thời góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực của tội phạm mạng đến kinh tế, văn hóa và đời sống tinh thần con người.

Theo Thủ tướng, việc Hà Nội, “Thủ đô của hòa bình”, được chọn làm nơi ký kết vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn của Việt Nam, thể hiện vị thế ngày càng cao của đất nước sau hành trình 80 năm độc lập, 40 năm chiến tranh và ba thập kỷ vượt qua bao vây cấm vận.

Việt Nam hiện xếp thứ 16 toàn cầu về an ninh mạng, một thành tựu cho thấy năng lực bảo vệ không gian số quốc gia và niềm tin quốc tế vào khả năng điều phối, tổ chức của Việt Nam. Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa – là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Cũng tại buổi họp báo, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres cho rằng việc lễ mở ký được tổ chức tại Việt Nam là “hoàn toàn phù hợp”, bởi Việt Nam là một quốc gia năng động, đổi mới, đang trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng kỹ thuật số toàn cầu và hiểu rõ cả cơ hội lẫn rủi ro của kỷ nguyên số.

Ông gọi đây là “một khoảnh khắc lịch sử”, khi lần đầu tiên trong hơn hai thập kỷ, Liên Hợp Quốc thông qua một công ước hình sự quốc tế mới nhằm đối phó với tội phạm mạng.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres trả lời báo chí tại buổi họp báo Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng. (Ảnh: Nguyễn Minh Đức)

Ông Guterres cho biết, văn kiện này cũng là hiệp ước quốc tế đầu tiên công nhận việc chia sẻ hình ảnh riêng tư không có sự đồng thuận là hành vi phạm tội hình sự, đánh dấu bước tiến lớn trong bảo vệ quyền con người trên không gian mạng. Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ các quốc gia thực thi Công ước thông qua Văn phòng về Ma túy và Tội phạm (UNODC).

Công ước Hà Nội được Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua ngày 24/12/2024, gồm 9 chương, 71 điều khoản, là kết quả của gần 5 năm đàm phán để xây dựng khuôn khổ pháp lý đa phương toàn diện chống tội phạm mạng.