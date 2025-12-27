Cháy nhà tại Đắk Lắk, 4 người chết: Camera ghi lại tia lửa từ trụ điện trước nhà

(VTC News) -

Camera ghi lại khoảnh khắc ngọn lửa bốc cháy khiến 4 người tử vong ở Đắk Lắk. (Nguồn video: Người dân cung cấp)

Ngày 27/12, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ cháy cửa hàng thiết bị điện nước tại xã Hòa Phú khiến 4 người trong một gia đình tử vong.

Theo camera an ninh của một hộ dân đối diện, vào khoảng 2h47 rạng sáng 27/12, cột điện trước cửa hàng phát ra tia lửa. Chỉ trong tích tắc, ngọn lửa bốc lên dữ dội, phía trước căn nhà kết hợp kinh doanh của gia đình anh H.K.D., nơi các nạn nhân đang ngủ.

Ngọn lửa cháy mạnh kèm khói dày đặc bao trùm toàn bộ mặt tiền căn nhà, chặn đứng lối thoát duy nhất. Ít phút sau, đám cháy lan rộng, thiêu rụi khu vực tầng trệt.

Hiện trường vụ cháy khiến 4 người trong gia đình tử vong.

Chị Quyên (41 tuổi, sống sát vách nhà nạn nhân) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại khoảnh khắc kinh hoàng.

“Hơn 2h sáng tôi ngửi thấy mùi khói rất nặng. Khi chạy ra thì thấy lửa đã bốc lên dữ dội bên nhà anh D., không thể tiếp cận từ phía trước”, chị Quyên kể.

Trong tuyệt vọng, nhiều người cố gắng dùng vòi nước để dập lửa nhưng bất thành. Do lối vào chính bị lửa và khói chặn kín, người dân buộc phải đập tường nhà bên cạnh để tìm đường cứu nạn.

“Khoảng 6 người đàn ông dùng búa tạ đập tường liên tục. Chỗ đầu tiên không vào được, phải chuyển sang vị trí khác mới thông sang bên kia”, chị Quyên nghẹn ngào nói.

Người dân phá bức tường để cứu các nạn nhân nhưng bất thành.

Khi bức tường được phá, khói đặc quánh tràn ra ngoài. Lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận, đưa các nạn nhân ra ngoài và chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, 4 người trong gia đình đã không qua khỏi, gồm vợ chồng anh H.K.D. (35 tuổi), chị T.T.T.N. (28 tuổi) và hai con trai 8 tuổi, 4 tuổi. Chỉ duy nhất con trai út mới 26 ngày tuổi sống sót.

Như Báo điện tử VTC News thông tin, khoảng 2h55 rạng sáng cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được tin báo cháy nhà dân tại số 56, thôn Đoàn Kết, trên quốc lộ 14, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk.

Vụ hỏa hoạn khiến anh D. và vợ là chị Tạ Thị Thanh N. (SN 1997) cùng 2 con là Huỳnh Bảo H. (SN 2017), Huỳnh Bảo L. (SN 2021) tử vong. Riêng bé trai 26 ngày tuổi may mắn sống sót do người bố ôm, che chở, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.