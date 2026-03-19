Sao lại chỉ trích Grab khóa tài khoản tài xế khi họ làm đúng quy định, cam kết?

(VTC News) -

Câu chuyện về nhạc sĩ Minh Khang và tài xế xe công nghệ đang tạo nên làn sóng tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội, đặc biệt là sau khi Grab khóa vĩnh viễn tài khoản của tài xế này vì tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng.

Nguồn thu từ các cuốc xe Grab là thu nhập chính lâu nay, vì vậy dù có thể chuyển sang nền tảng khác, sinh kế của người tài xế này sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ trong một khoảng thời gian. Sự đồng cảm với người yếu thế khiến nhiều cư dân mạng lao vào chỉ trích dữ dội hãng xe công nghệ vì đã "bẻ cần câu cơm" của người lao động. Làn sóng tẩy chay, xóa app, đánh giá 1* lan rộng.

Cơn bão cảm xúc khiến nhiều người không đủ tỉnh táo để nhận ra rằng, Grab không làm gì sai và họ không đáng bị đối xử như vậy. Grab có quyền, và thậm chí là có nghĩa vụ phải khóa tài khoản đó, khi chủ tài khoản được xác định là vi phạm Bộ quy tắc ứng xử và chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân của hành khách.

Camera hành trình ghi lại toàn bộ vụ việc nhạc sĩ Minh Khang xúc phạm, dọa đánh tài xế.

Tài xế bị khóa tài khoản không phải vì nội dung anh tố sai sự thật, mà cách thực hiện của anh vi phạm quy định mà anh cam kết thực hiện khi trở thành đối tác của nền tảng xe công nghệ. Nhạc sỹ Minh Khang sai trong hành xử với tài xế, nhưng tài xế sai khi đăng clip không hề che mặt anh lên mạng xã hội. Người Việt chúng ta thường nói “chuyện nào ra chuyện đó”, không thể lấy cái sai này làm cớ để hợp thức hóa cái sai kia.

Khi một tài xế đăng ký tham gia nền tảng, họ đã nhấn nút đồng ý bản hợp đồng điện tử với những điều khoản khắt khe về bảo mật thông tin hành khách. Đây là "xương sống" để duy trì niềm tin giữa khách hàng và dịch vụ. Việc tài xế tự ý trích xuất camera hành trình, không làm mờ mặt, và đưa lên mạng xã hội là một vi phạm trực diện vào quyền riêng tư.

Dù nguyên nhân của anh là để giải tỏa bức xúc hay tìm kiếm sự công bằng thì cách làm như vậy vẫn là xâm phạm quyền của người khác, phá vỡ cam kết với nền tảng.

Cần hiểu rằng quy định sinh ra để bảo vệ số đông, không phải để phục vụ trường hợp ngoại lệ. Nếu hôm nay Grab không khóa tài khoản của người tài xế này vì lý do "anh ấy bị xúc phạm", thì ngày mai, bất kỳ tài xế nào khác cũng có thể đăng video về đời tư của hành khách với những lý do chủ quan tương tự.

Trong một hệ thống vận hành với hàng nghìn, hàng vạn tài xế, không ai được phép đi ngược quy định, nếu không hệ thống sẽ lung lay.

Ranh giới giữa việc "tố cáo cái xấu" và "xâm phạm đời tư" vốn mong manh, và cái để phân biệt chính là các quy định mà các bên thỏa thuận, cam kết thực hiện. Nếu doanh nghiệp nới lỏng quy định vì áp lực dư luận, họ sẽ tạo ra tiền lệ nguy hiểm, nơi mà dữ liệu, thông tin cá nhân của hàng triệu người dùng bị đe dọa bởi sự tùy hứng của cá nhân, mà trong thế giới số, bảo mật là giá trị cốt lõi.

Nhiều người đặt câu hỏi: "Vậy công bằng ở đâu khi kẻ xúc phạm vẫn nhởn nhơ, còn người bị xúc phạm lại mất việc?". Thật ra, đơn vị kinh doanh không có nghĩa vụ phải thực thi công lý thay cho cơ quan pháp luật, cũng không có chức năng phán xét về đạo đức. Nhiệm vụ của họ là đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cả khách hàng và đối tác.

Làn sóng chỉ trích, tẩy chay Grab Việt Nam khi họ làm đúng quy định chỉ cho thấy nhiều người vẫn dùng tư duy "trọng tình hơn lý", rào cản lớn trong việc xây dựng môi trường kinh doanh và xã hội chuyên nghiệp.

Bạn có đồng tình với ý kiến trên? Hãy chia sẻ ở box bình luận bên dưới.