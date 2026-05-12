Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ phát huy vai trò trong xây dựng mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa

Tại phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 sáng 12/5, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo chính trị của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X trình Đại hội.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga. (Ảnh: Tuấn Minh)

Về phương hướng, mục tiêu và chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, bà Hà Thị Nga cho biết, Đại hội đề ra phương hướng nhằm tăng cường vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tập hợp rộng rãi các tầng lớp Nhân dân, phát huy sức mạnh nội sinh, khát vọng phát triển đất nước; thúc đẩy thi đua học tập, lao động sáng tạo.

Bên cạnh đó, tăng cường vai trò chủ trì của MTTQ Việt Nam, sự phối hợp, thống nhất hành động của các tổ chức thành viên. Thực hành dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

Đại hội cũng đề ra mục tiêu chung và 15 chỉ tiêu cụ thể có tính định lượng cao cùng 3 nhiệm vụ đột phá: Hoàn thiện cơ chế; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội theo hướng chủ động, từ sớm, từ xa; Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên nghiệp, tâm huyết, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

7 chương trình hành động cho nhiệm kỳ mới cũng được Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khái quát.

Chương trình 1 là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới công tác tuyên truyền, tập hợp, vận động các tầng lớp Nhân dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển nền tảng Mặt trận số, tiếp nhận - phản hồi kiến nghị của người dân và triển khai việc đánh giá độc lập Bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh.

Chương trình 2 là đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, thực hiện dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga

Cùng với đó là nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội ngay từ khâu xây dựng, triển khai chính sách; xây dựng cơ chế theo dõi đến cùng việc giải quyết kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phối hợp tổ chức đối thoại trực tiếp giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân.

Chương trình 3 là động viên các tầng lớp Nhân dân thi đua học tập, lao động, sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, chăm lo đời sống Nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: Đổi mới mạnh mẽ việc xây dựng, phát động các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động theo hướng thực chất, dựa trên dữ liệu, số liệu và sự hài lòng của Nhân dân

Chương trình 4 là tham gia phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống MTTQ Việt Nam: Tập trung triển khai Đề án chuyển đổi số MTTQ Việt Nam, thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn dân, nhất là Phong trào "Bình dân học vụ số".

Chương trình 5 là phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của nhân dân, xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc.

"Trong đó sẽ sớm cụ thể hóa danh mục mô hình tự quản phù hợp thực tế phong phú ở cơ sở, gắn với trách nhiệm và tiêu chí thi đua. MTTQ sẽ phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa ở các địa phương trong cả nước", Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh.

Chương trình 6 là thực hiện hiệu quả hoạt động đối ngoại Nhân dân, hợp tác quốc tế.

Chương trình 7 là đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; hoàn thiện, vận hành tổ chức bộ máy chuyên trách tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đi kèm với đó là tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp.