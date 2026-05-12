Xây dựng cơ chế phối hợp mới giữa Chính phủ và MTTQ Việt Nam sau sắp xếp bộ máy

(VTC News) -

Nội dung trên được Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh khi phát biểu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời gian qua và công tác phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, sáng 12/5.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết, thời gian qua, Chính phủ và MTTQ Việt Nam phối hợp tích cực, hiệu quả trong tập hợp xây dựng phát huy truyền thống sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chính phủ đã đồng hành phối hợp với MTTQ Việt Nam triển khai đầy đủ, sáng tạo các quan điểm chủ trương của Đảng để phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động đoàn kết các giai tầng, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài.

Công tác vận động tập hợp đoàn viên, hội viên và nhân sĩ trí thức, văn nghệ sĩ, cá nhân tiêu biểu, chức sắc tôn giáo, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân trên các lĩnh vực tham gia hoạt động của MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên được mở rộng.

Hai bên đã phối hợp và hỗ trợ các tổ chức tôn giáo tổ chức các hoạt động nhân dịp lễ trọng đại như đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 - 2024, đại lễ Vesak năm 2025. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tổ chức hàng năm là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, góp phần khơi dậy nguồn lực mạnh mẽ của Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, theo lãnh đạo Chính phủ, hai bên đã phối hợp thực hiện công tác an sinh xã hội, tuyên truyền vận động, chăm lo cho Nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị.

Chính phủ, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã chủ động phối hợp và triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh phúc lợi xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của người dân.

Chính phủ đã thực hiện miễn hỗ trợ học phí cho học sinh từ mầm non đến phổ thông, hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em ở vùng khó khăn, xây dựng trường phổ thông liên cấp tại 248 xã biên giới.

Chính phủ và MTTQ Việt Nam đã phối hợp triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước với chủ đề "Mái ấm cho đồng bào tôi", hoàn thành trước hạn 5 năm 4 tháng mục tiêu của nghị quyết Trung ương.

Hai bên cũng phối hợp chặt chẽ trong công tác xây dựng hướng dẫn thi hành luật bầu cử, tổ chức triển khai bầu cử đảm bảo công khai dân chủ, đúng pháp luật. Cùng đó, hai bên phối hợp hiệu quả trong công tác phản biện xã hội, công tác thanh tra kiểm tra phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, xây dựng chính sách pháp luật...

Chia sẻ về sự phối hợp giữa Chính phủ và MTTQ Việt Nam trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc cho biết, hai bên tăng cường phối hợp tuyên truyền vận động, tập hợp cổ vũ động viên mọi tầng lớp Nhân dân và kiều bào ta ở nước ngoài tham gia cống hiến, chung sức đồng lòng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

"Tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng hai con số, cho vận hành hiệu quả bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, cho mục tiêu xây dựng phát triển xã hội hài hòa văn minh tiến bộ, Nhân dân ấm no hạnh phúc", Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

Hai bên sẽ tăng cường phối hợp các phong trào thi đua yêu nước, chăm lo đời sống Nhân dân, thực hiện công tác an sinh xã hội nhất là địa phương vùng sâu vùng xa, vùng kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, khu vực biên giới hải đảo.

Bên cạnh đó, phối hợp phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp ngay từ bước đánh giá tác động lập hoạch định chính sách, nâng cao chất lượng các dự án luật, giám sát phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí. Thực hiện hiệu quả chương trình dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng.

Chính phủ cam kết cùng MTTQ Việt Nam đổi mới mạnh mẽ nội dung phương thức phối hợp theo hướng thực chất, đo lường được kết quả. Lấy Nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực của hành động như tổ chức lắng nghe dân nói, triển khai nền tảng mặt trận số tiếp nhận 24/7 kiến nghị của Nhân dân, triển khai các hành động các phong trào thi đua dựa trên dữ liệu, số liệu và sự hài lòng của Nhân dân.

"Chính phủ đề nghị hai bên phối hợp điều chỉnh bổ sung nghị quyết liên tịch, trong đó xây dựng những nội dung cơ chế phối hợp mới phù hợp với yêu cầu tổ chức bộ máy sau sắp xếp cũng như đáp ứng yêu cầu thực tiễn" Phó Thủ tướng Thường trực phát biểu.

Đại hội đầu tiên của MTTQ Việt Nam hoạt động theo mô hình mới

Trước đó, trình bày diễn văn khai mạc Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết, nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của Nhà nước, của Chính phủ, của Quốc hội và sự đồng lòng của Nhân dân, hệ thống MTTQ Việt Nam không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy vai trò là trung tâm đoàn kết, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội.

"MTTQ Việt Nam không ngừng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận trong xã hội", bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.

Quang cảnh Đại hội.

MTTQ Việt Nam đã thể hiện rõ vai trò chủ động trong việc phối hợp cùng các cơ quan liên quan để đề xuất, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, trong đó điểm nhấn nổi bật là tham gia tích cực, hiệu quả vào quá trình xây dựng và tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân đối với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp.

Đồng thời, Mặt trận có nhiều đóng góp quan trọng trong tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Bên cạnh đó, theo bà Bùi Thị Minh Hoài, MTTQ Việt Nam đã hỗ trợ kịp thời đối với người dân chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, bão lũ, nhất là đối với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế, thiết thực thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng để không ai bị bỏ lại phía sau.

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI được diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ lớn, đan xen với không ít khó khăn thách thức.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định Đại hội là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, cũng đồng thời là Đại hội đầu tiên của MTTQ Việt Nam hoạt động theo mô hình mới, khẳng định vị thế và phương thức hoạt động mới của MTTQ Việt Nam.

Bà Bùi Thị Minh Hoài lưu ý Đại hội có trách nhiệm thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình các tầng lớp Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết quả thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam khóa X và thống nhất phương hướng, mục tiêu, Chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội sẽ xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam; Hiệp thương thống nhất cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đoàn Chủ tịch MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển", Đoàn Chủ tịch Đại hội đề nghị các đại biểu dự Đại hội phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận sâu sắc các văn kiện trình Đại hội, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng để Đại hội thực sự là dấu mốc quan trọng trong quá trình đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.

Với sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự sáng tạo, khát vọng cống hiến của mọi người dân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định nhất định đất nước ta sẽ thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm để đến năm 2045, Việt Nam là nước phát triển, có thu nhập cao, Nhân dân có đời sống ấm no, hạnh phúc.