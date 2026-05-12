Người phụ nữ chết bất thường ở Quảng Trị: Xuyên đêm tìm chồng cũ nạn nhân

Liên quan vụ người phụ nữ chết bất thường, lãnh đạo UBND xã Kim Phú (Quảng Trị) cho biết, sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng khẩn trương có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và triển khai các biện pháp điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân.

Lực lượng chức năng huy động hàng trăm người cùng chó nghiệp vụ, chia thành nhiều mũi để truy tìm chồng cũ của nạn nhân nhằm phục vụ công tác điều tra.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng triển khai tìm kiếm người chồng cũ của nạn nhân Đinh Xuân T. (29 tuổi, trú tại thôn Tiến Hóa, xã Kim Phú) là nghi phạm đang bỏ trốn.

Theo lãnh đạo xã Kim Phú, hơn 100 người gồm công an, quân sự, bộ đội biên phòng, dân quân cùng người dân địa phương được huy động, chia thành nhiều mũi xuyên đêm truy tìm người chồng cũ của nạn nhân tại khu vực rừng và lèn đá để phục vụ công tác điều tra. Chó nghiệp vụ cũng được huy động tham gia tìm kiếm.

Gia đình đang tổ chức hậu sự cho nạn nhân Cao Thị S.

Trước đó, tối 11/5 một người phụ nữ trú tại địa phương được người dân phát hiện chết trên giường tại nhà với nhiều vết thương nên trình báo cơ quan chức năng. Danh tính nạn nhân được xác định là chị Cao Thị S.(31 tuổi, trú bản Yên Hợp, xã Kim Phú). Được biết, nạn nhân và chồng cũ có với nhau 4 người con.

Cách đây khoảng 20 ngày, tại Quảng Trị cũng xảy ra vụ án mạng làm người phụ nữ 60 tuổi thiệt mạng. Theo đó, sự việc xảy ra tại nhà của bà T.T.T (SN 1966), ở số 346 Lý Thái Tổ (tổ dân phố 4, phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị). Vào khoảng 13h30 ngày 23/4, người dân nghe có tiếng cãi vã, xô xát, sau đó có 1 nam thanh niên chạy ra khỏi nhà của bà T.

Bà T. sau đó được phát hiện đang nằm trên ghế trong phòng khách với nhiều vết thương trên người. Bà T. sau đó được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới nhưng sau đó tử vong.

Ngay khi xảy ra vụ việc, cơ quan công an tổ chức bảo vệ hiện trường, điều tra và xác minh ban đầu nghi phạm liên quan là Nguyễn Văn Dũng (SN 1992, trú tại tổ dân phố Ba Đa, phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị). Đến 16h cùng ngày, nghi phạm Nguyễn Văn cũng bị cơ quan công an tạm giữ để phục vụ điều tra.