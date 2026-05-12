Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Sáng 12/5, tại Trung tâm hội nghị Quốc gia (TP Hà Nội), diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới tham dự phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới tham dự phiên khai mạc Đại hội.
Thủ tướng Lê Minh Hưng tới tham dự phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới dự phiên khai mạc Đại hội.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tới tham dự phiên khai mạc.
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc tới tham dự phiên khai mạc.
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh tới dự Đại hội.
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và nguyên Bí thư Thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị dự khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI.
Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tới tham dự phiên khai mạc.
Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới tham dự phiên khai mạc.
Nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tới tham dự phiên khai mạc.
Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an dự Đại hội.