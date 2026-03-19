Tàu chở hàng bốc cháy ở eo biển Hormuz, khói đèn trùm khu vực lớn

Theo hình ảnh từ Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA), tàu container Safeen Prestige mang cờ Malta đang ở vị trí cách đảo Ra's Makhbūq thuộc tỉnh Musandam, Oman khoảng 4,5 hải lý về phía đông bắc. Toàn bộ thủy thủ đoàn đã rời bỏ tàu. Hiện tại, vẫn chưa rõ thời điểm xảy ra đám cháy trong ảnh vệ tinh.

Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) thông tin thêm tàu Safeen Prestige từng bị trúng một "vật thể lạ" vào ngày 4/3, gây ra hỏa hoạn trong phòng máy.

Ngày 18/3, Cục khí tượng thủy văn Pakistan (PMD), cơ quan giám sát khu vực Vịnh Ba Tư nơi tàu Safeen Prestige đang trôi dạt cũng đưa ra cảnh báo hàng hải, cảnh báo những tàu khác trong khu vực rằng con tàu đang bốc cháy.

Trước đó, UKMTO cho biết hơn 20 tàu bị tấn công ở khu vực quanh vịnh Arab, eo biển Hormuz và vịnh Oman kể từ khi chiến sự giữa Israel - Mỹ với Iran nổ ra hôm 28/2.

Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang lên kế hoạch công bố trong tuần này về việc nhiều quốc gia đã đồng ý thành lập liên minh để hộ tống tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

WSJ trích dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ cho biết kế hoạch này đang được chuẩn bị. Tuy nhiên, việc các hoạt động hộ tống có bắt đầu ngay trong khi xung đột vẫn đang diễn ra hay sẽ hoãn lại đến sau khi giao tranh kết thúc vẫn còn đang được thảo luận.

Nhà Trắng từ chối bình luận về các câu hỏi liên quan. Trước đó, Tổng thống Trump đã viết trên mạng xã hội Truth Social rằng: “Một số quốc gia – đặc biệt là những nước bị ảnh hưởng bởi nỗ lực của Iran nhằm phong tỏa eo biển Hormuz – sẽ điều tàu chiến cùng với Mỹ để giữ cho eo biển luôn mở và đảm bảo an toàn”. Ông đã đề cập đến Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Anh và Pháp.

Iran đã hạn chế nghiêm trọng giao thông qua eo biển Hormuz, nơi khoảng 1/5 nguồn cung dầu mỏ của thế giới đi qua. Trong 24 giờ gần nhất, không có tàu nào đi qua tuyến đường này, giảm mạnh so với mức trung bình khoảng 60 tàu mỗi ngày, theo dữ liệu từ trang theo dõi vận tải biển.