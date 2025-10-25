Thủ tướng kêu gọi các nước thực hiện '5 đẩy mạnh' triển khai Công ước Hà Nội

(VTC News) -

Chiều 25/10, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng đã diễn ra Phiên thảo luận cấp cao do Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn và bà Ghada Waly, Giám đốc điều hành UNDOC đồng chủ trì; với sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, Lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ và đại diện của hơn 110 quốc gia; và nhiều tổ chức quốc tế, khu vực.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. (Ảnh: Minh Đức)

Phát biểu dẫn đề tại Phiên thảo luận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn Tổng Thư ký và đại diện các nước thành viên Liên hợp quốc đã đến dự Lễ mở ký, trong đó đã có gần 70 nước và tổ chức đã tham gia ký Công ước, qua đó cùng thúc đẩy và ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm trọng trách tổ chức Lễ mở ký, sự kiện lịch sử khởi đầu một giai đoạn mới trong hợp tác toàn cầu về chống tội phạm mạng.

Cho rằng những thành tựu to lớn chưa từng thấy của khoa học công nghệ đã làm thay đổi căn bản cấu trúc của nền kinh tế, phương thức sản xuất và quản trị xã hội toàn cầu, Thủ tướng nhấn mạnh chuyển đổi số không chỉ là xu thế tất yếu, yêu cầu khách quan mà còn là lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu của mọi quốc gia để phát triển nhanh và bền vững.

Tuy nhiên, đi cùng với đó là những nguy cơ chưa từng có tiền lệ như tội phạm mạng, tấn công mạng. “Đây là thách thức chung của cả nhân loại mang tính toàn diện, toàn dân, toàn cầu: Không có an ninh mạng vững chắc – sẽ không có xã hội số an toàn!”. Trong bối cảnh đó, Thủ tướng khẳng định bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm mạng không chỉ là vấn đề của mỗi quốc gia, dân tộc, mà còn là trách nhiệm chung của cả cộng đồng quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ cho biết, nhận thức sâu sắc công tác bảo đảm an ninh mạng và chống tội phạm mạng là trụ cột, “xương sống” của công cuộc chuyển đổi số quốc gia, Việt Nam đã ban hành nhiều chiến lược, luật pháp, chương trình hành động về chống tội phạm, chuyển đổi tư duy chiến lược từ “Phòng thủ bị động” sang “Chủ động, tích cực tiến công”, xây dựng “Thế trận an ninh mạng chủ động, toàn diện”, từng bước nâng cao năng lực “Tự chủ - Tự lực – Tự cường” về an ninh mạng.

Đồng thời, nhận thức “không một quốc gia nào đủ mạnh để đơn độc chống lại tội phạm mạng”, Việt Nam luôn thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm, luôn luôn sẵn sàng để đóng góp vào mục tiêu bảo đảm an ninh mạng toàn cầu. Việc tham gia, thúc đẩy và đăng cai tổ chức Lễ mở ký Hà Nội là minh chứng quan trọng cho cam kết và nỗ lực này.

Thủ tướng kêu gọi các quốc gia cùng chung tay thực hiện tinh thần “Năm Đẩy mạnh”:

Thứ nhất, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thiết lập mạng lưới đối tác chặt chẽ giữa các quốc gia, tổ chức quốc tế và các tập đoàn công nghệ lớn.

Thứ hai, đẩy mạnh hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quốc gia phù hợp với Công ước.

Thứ ba, đẩy mạnh hợp tác đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật an ninh mạng.

Thứ tư, đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chuyên trách, nâng cao năng lực điều tra, ứng phó và xử lý tội phạm mạng.

Thứ năm, đẩy mạnh tham gia khuôn khổ pháp lý quốc tế về không gian mạng.

Theo Thủ tướng, tinh thần “Năm Đẩy mạnh” sẽ là lời kêu gọi hành động chung của thời đại để Công ước Hà Nội sẽ thực sự trở thành nguồn cảm hứng cho hợp tác toàn cầu, niềm tin và trách nhiệm chung của nhân loại trong việc bảo vệ tương lai số.

Nêu bật thông điệp của một dân tộc yêu chuộng hòa bình, khát vọng vươn lên, Thủ tướng Phạm Minh Chính tái khẳng định mạnh mẽ cam kết thực hiện đầy đủ, nghiêm túc mọi nghĩa vụ đã đề ra, đồng hành cùng các quốc gia thành viên triển khai Công ước để “không ai bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên số”.

Sau phát biểu dẫn đề của Thủ tướng, đại diện của 18 quốc gia đã phát biểu. Các nước đề cao vai trò của Công ước là bước tiến quan trọng trong việc xây dựng khuôn khổ pháp lý toàn cầu đầu tiên để điều phối các nỗ lực chung ứng phó với tội phạm mạng – thách thức xuyên biên giới ngày càng tăng về số lượng và mức độ phức tạp. Các nước đều ghi nhận thách thức to lớn mà tội phạm mạng đang tác động đến từng nền kinh tế cũng như đời sống người dân.

Nhiều ý kiến bày tỏ cam kết quốc gia về phòng, chống tội phạm mạng, hợp tác quốc tế trong chia sẻ thông tin, bằng chứng, xây dựng tiêu chuẩn chung về quản lý không gian mạng, tăng cường năng lực và hỗ trợ kỹ thuật. Các nước đánh giá cao vai trò lãnh đạo, dẫn dắt của Việt Nam thông qua sáng kiến đăng cai Lễ mở ký; bày tỏ quyết tâm cùng hành động để đưa Công ước đi vào cuộc sống, thực thi hiệu lực, đầy đủ.

Đáng chú ý, trong thông điệp gửi đến Phiên thảo luận, Tổng thống Nga chúc mừng các thành viên Liên hợp quốc đã đoàn kết, đồng thuận thông qua một điều ước quốc tế phổ quát về chống tội phạm mạng, nhấn mạnh “Nga luôn sẵn sàng hợp tác chặt chẽ nhất với cộng đồng quốc tế” trong lĩnh vực này.

Phó Tổng thống Ecuador cho rằng phát triển công nghệ cần đồng hành với thúc đẩy an ninh con người, quyền con người và nhân văn.

Chủ tịch Hạ viện Uzbekistan cho rằng sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và tiền mã hóa đã mở ra nhiều cơ hội cho tiến bộ xã hội và kinh tế, đồng thời làm nảy sinh nhiều hình thức tội phạm mới, ảnh hưởng hệ thống tài chính, hạ tầng trọng yếu, dữ liệu cá nhân và quyền con người, kêu gọi an ninh mạng cần là một phần thiết yếu của an ninh quốc gia.

Phó Thủ tướng Ba Lan kêu gọi các nước tiếp tục duy trì đồng thuận trong xây dựng các nghị định thư bổ sung, hợp tác tăng cường năng lực, hỗ trợ ứng phó với tội phạm mạng trên tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và dựa trên pháp quyền. Phó Thủ tướng Campuchia khẳng định cam kết xây dựng năng lực an ninh mạng, bảo vệ công dân trước các đe dọa trên môi trường mạng và hợp tác với khu vực tư nhân. Australia cam kết dành 83,5 triệu USD đầu tư vào Chương trình an ninh mạng tại Đông Nam Á và Thái Bình Dương.