Chuyên gia chỉ rõ tiềm năng to lớn ở Việt Nam sau Công ước Hà Nội

(VTC News) -

Sáng 25/10, Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về phòng chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) diễn ra với sự tham gia kí của gần 70 nước, với sự có mặt của hàng trăm đại biểu trong nước và quốc tế.

Sự kiện do Việt Nam đăng cai tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Việc ký kết tại Hà Nội được đánh giá là dấu mốc đặc biệt, nhấn mạnh vị thế quốc tế của Việt Nam, thể hiện vai trò chủ động của Việt Nam trong hợp tác đa phương, đồng thời phản ánh sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế với quá trình đóng góp của Việt Nam khi xây dựng Công ước.

Tiềm năng to lớn

Đại sứ Anh Iain Frew nhấn mạnh sự cần thiết của việc cùng nhau hành động, chia sẻ thông tin, hợp tác điều tra và phối hợp giữa các quốc gia thông qua công ước mới về phòng, chống tội phạm mạng.

“Điều đặc biệt ý nghĩa tại lễ ký kết hôm nay ở Hà Nội là không chỉ có đại diện chính phủ, mà còn có sự tham gia của khu vực tư nhân, các tổ chức liên quan khác bởi chỉ khi tất cả cùng đồng hành, chúng ta mới có thể đạt được tiến bộ thực sự”, ông nói.

Đại sứ Anh Iain Frew đại diện Vương quốc Anh tham gia ký kết.

Theo ông Iain Frew, khi không gian mạng và công nghệ số phát triển với tốc độ chóng mặt, đặc biệt là với AI và các công nghệ mới nổi, vấn đề an ninh mạng ngày càng trở nên phức tạp. Ông cho rằng Việt Nam đã thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc định hình và quản lý các công nghệ mới, đảm bảo rằng việc triển khai luôn gắn liền với các nguyên tắc và cam kết của Công ước quốc tế.

“Tôi nhận thấy tiềm năng to lớn ở Việt Nam, khi ngành công nghệ và dịch vụ tài chính đang phát triển nhanh chóng. Chúng tôi, phía Anh, đang hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong những lĩnh vực này, đặc biệt là trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và phòng chống tội phạm tài chính - vốn là một phần quan trọng của tội phạm mạng”.

Ông cho biết, hàng năm, Vương quốc Anh tổ chức các chương trình quy tụ doanh nghiệp công nghệ và an ninh mạng, giúp các công ty vừa tự bảo vệ mình, vừa hợp tác với chính phủ. Nhiều doanh nghiệp Anh đến Việt Nam lần này và thấy những cơ hội hợp tác đầy hứa hẹn, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ tài chính.

Thời khắc bước ngoặt

Trả lời báo chí bên lề sự kiện, đồng Bộ trưởng về Ngoại giao và Thương mại Australia Matt Thistlethwaite bình luận, đây là thời điểm quan trọng để Việt Nam và thế giới cùng chung tay giải quyết thách thức an ninh mạng ngày càng lớn, nhằm bảo đảm cho người dân và cộng đồng được an toàn, bảo mật.

Đồng bộ trưởng về Ngoại giao và Thương mại Australia Matt Thistlethwaite đại diện Australia tham gia ký kết Công ước Liên hợp quốc về phòng chống tội phạm mạng.

Ông cho biết khi cùng vợ mình du lịch “bụi” đến Việt Nam 20 năm trước, ông đã luôn trân trọng con người Việt Nam thân thiện và vẻ đẹp thiên nhiên, đồng thời thực sự ấn tượng với sự phát triển vượt bậc của Việt Nam trong hai thập kỷ qua - đặc biệt là tại Hà Nội.

"Chính vì vậy, việc Việt Nam được chọn làm nơi tổ chức lễ ký kết quan trọng này là minh chứng rõ ràng cho cam kết mạnh mẽ của các bạn trong việc đối phó với các thách thức an ninh mạng - không chỉ trong khu vực mà còn trên phạm vi toàn cầu - cũng như thể hiện tinh thần hợp tác đa phương của Việt Nam".

Ông cho rằng đây cũng là một biểu tượng tuyệt vời cho sự phát triển kinh tế và xã hội của Việt Nam.

Theo nhà ngoại giao Australia, đây là thời khắc có tính bước ngoặt, khi lần đầu tiên cộng đồng quốc tế có một công ước toàn cầu chuyên biệt nhằm ngăn chặn, điều tra và truy tố các tội phạm liên quan đến an ninh mạng. Công ước cũng quy định rõ cách thức chia sẻ và bảo vệ chứng cứ để bảo đảm tính toàn vẹn, giúp các quy trình pháp lý ở từng quốc gia được thực thi hiệu quả.

"Việt Nam đang đóng vai trò tiên phong trong nỗ lực toàn cầu này, và đó là điều mà các bạn hoàn toàn có thể tự hào".

Ông chia sẻ thêm, Australia đang thúc đẩy hợp tác khu vực thông qua chương trình chính sách An ninh mạng khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương (SEA-PAC Cyber), với ngân sách lên đến hàng chục triệu USD nhằm nâng cao năng lực ứng phó với tội phạm mạng cho các đối tác trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Mục tiêu là cùng nhau bảo vệ người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế khỏi các nguy cơ an ninh mạng.

"Chúng tôi rất vui mừng khi các tổ chức của Australia đang hoạt động tại Việt Nam có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các đối tác Việt Nam - cùng chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng và năng lực, qua đó góp phần đấu tranh chống tội phạm mạng và bảo đảm an toàn cho mọi người".

Đại sứ Thụy Điển Johan Ndisi đại diện Thụy Điển tham gia ký kết.

Đại sứ Thụy Điển Johan Ndisi cho biết, đối với Thụy Điển, việc thông qua Công ước Hà Nội là một bước tiến tích cực. Tội phạm mạng hiện là một trong những mối đe dọa phát triển nhanh nhất đối với xã hội, nền kinh tế và hệ thống quản trị trên toàn thế giới.

Từ các cuộc tấn công ransomware vào bệnh viện và thành phố đến sự lây lan của gian lận và khai thác trực tuyến, không quốc gia nào là miễn nhiễm. Các mạng lưới tội phạm hoạt động không phân biệt biên giới, và hợp tác pháp lý của chúng ta cũng phải linh hoạt và toàn diện như vậy.

"Khi chúng ta tiến tới giai đoạn triển khai, Thụy Điển mong muốn nỗ lực thúc đẩy môi trường số an toàn, cởi mở và linh hoạt. Cùng nhau, chúng ta có thể đảm bảo rằng không gian mạng vẫn là động lực cho sự tiến bộ, chứ không phải là công cụ cho sự bóc lột. Một không gian mạng an toàn cũng phải là không gian mạng tôn trọng quyền con người", Đại sứ chia sẻ.