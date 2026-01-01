Đóng

Ngôi nhà 'siêu hiếm' rộng gần 20m² có đến 4 mặt tiền ở Hà Nội

(VTC News) -

Sau khi dự án đường vành đai 2 được mở rộng, căn nhà trong ngõ nhỏ rộng chưa đầy 20m² trên phố Đại La (Hà Nội) bỗng hóa thành 'ốc đảo' có đến 4 mặt tiền.

VĂN CHƯƠNG
