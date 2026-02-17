Diện mạo tuyến đường 13.900 tỷ đồng nối cao tốc ở TP.HCM sau 1 năm thi công

So với hai đoạn còn lại, đoạn 2 được đánh giá là khu vực thi công phức tạp nhất do băng qua ruộng muối, ao nuôi trồng thủy sản và nhiều đầm lầy. Để đảm bảo nền đường, các nhà thầu phải đào thay đất yếu, đổ cát gia cố và xử lý nền móng. Trên đoạn tuyến này có hai công trình cầu lớn là cầu Cây Khế 4 và cầu Cỏ May 3.