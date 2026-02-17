Tỷ phú giàu nhất châu Á và bí quyết dạy con làm hết sức, chơi hết mình

(VTC News) -

Theo đánh giá của tạp chí Forbes, Mukesh Ambani, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Reliance Industries của Ấn Độ, là một trong những doanh nhân thành công nhất thế giới và là người giàu nhất châu Á với khối tài sản cá nhân hơn 110 tỷ USD vào năm 2025.

Phần lớn mọi người nghĩ ba người con của ông là Isha, Akash và Anant Ambani sẽ lớn lên trong nhung lụa, tiêu tiền không cần suy nghĩ, hưởng đặc quyền mọi lúc và sống xa hoa. Tuy nhiên, phương pháp giáo dục của Mukesh và vợ lại rất kỷ luật, tôn trọng giá trị lao động và tuân thủ nguyên tắc "làm hết sức, chơi hết mình".

Từ công ty gia đình thành đế chế tỷ đô

Mukesh Ambani sinh ngày 19/4/1957 tại Aden, Yemen trong một gia đình người Ấn Độ không quá khá giả. Gia đình trở lại Ấn Độ khi ông còn rất nhỏ. Cha ông, Dhirubhai Ambani, khởi nghiệp từ công việc buôn bán sợi dệt, mở rộng sang sản xuất vải polyester, rồi sáng lập công ty Reliance Industries.

Mukesh học kỹ thuật hóa chất tại Đại học Bombay, Ấn Độ rồi sang Mỹ hoàn thành chương trình MBA tại Đại học Stanford, sau đó quay về Ấn Độ vào năm 1981 để nối nghiệp cha, quyết tâm biến công ty gia đình thành một đế chế công nghiệp. Ông đóng vai trò lãnh đạo trong việc chuyển hướng hoạt động của Reliance Industries từ dệt may sang dầu khí và năng lượng.

Kế nghiệp gia đình, Mukesh Ambani biến một công ty nhỏ thành tập đoàn toàn cầu. (Ảnh: Andsimple)

Khi cha qua đời vào năm 2002, Mukesh và em trai Anil chia tách tập đoàn theo thỏa thuận. Mukesh tiếp quản phần lõi tập đoàn bao gồm dầu khí, lọc hóa dầu và sau này mở rộng sang bán lẻ, viễn thông và dịch vụ kỹ thuật số.

Vị tỷ phú tiếp tục sáng lập Reliance Retail, biến nó thành chuỗi bán lẻ lớn nhất Ấn Độ, phục vụ hàng trăm triệu khách hàng. Nền tảng viễn thông Reliance Jio ra mắt năm 2016, cách mạng hóa thị trường Ấn Độ với dịch vụ 4G giá rẻ, thu hút trên 500 triệu người dùng. Công ty này hút được vốn đầu tư quốc tế từ các “ông lớn” như Meta hay Alphabet.

Mukesh làm giàu không chỉ nhờ thừa kế mà hơn thế là nhờ khả năng đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, đầu tư vào công nghệ mới và mở rộng thị trường trong nước lẫn quốc tế. Kết quả, ông giữ vị trí người giàu nhất châu Á nhiều năm liên tiếp và là một trong những doanh nhân có ảnh hưởng sâu rộng nhất của nền kinh tế Ấn Độ trong thế kỷ 21.

Dạy con "làm hết sức, chơi hết mình"

Vị tỷ phú không để con trẻ hưởng thụ đặc quyền tài sản kếch xù một cách dễ dàng mà trái lại, ông áp dụng những nguyên tắc nuôi dạy nghiêm khắc nhưng đầy nhân văn nhằm hình thành tư duy kỷ luật, trách nhiệm, và lối sống lành mạnh.

Một trong những quy tắc nổi tiếng nhất là giới hạn tiền tiêu vặt từ nhỏ. Khi các con còn đi học, vị tỷ phú chỉ cho tiền tiêu vặt bằng một nửa của bạn bè, nhằm giúp các con hiểu rõ giá trị của đồng tiền dù gia đình sở hữu tài sản khổng lồ.

Ba người con của vị tỷ phú được hưởng sự giáo dục, nghiêm khắc nhưng lành mạnh, nên đều thành đạt. (Ảnh: NDTV)

Bên cạnh đó, gia đình Ambani tuân thủ giờ giấc sinh hoạt nghiêm ngặt. Kể cả khi đã lớn, các con vẫn không được sinh hoạt tùy tiện mà phải tuân thủ giờ "giới nghiêm" do bố mẹ đặt ra.

Không chỉ nghiêm khắc trong chi tiêu và lối sống, vị tỷ phú cũng dạy con cái cách cân bằng giữa làm việc và tận hưởng cuộc sống. Ba con ông đều được yêu cầu làm hết sức, chơi hết mình.

Khi các con trưởng thành và bắt đầu tham gia điều hành các bộ phận khác nhau của Reliance Industries, Mukesh yêu cầu lao động chăm chỉ, chịu trách nhiệm với công việc nhiều hơn các nhân viên. Thậm chí, ba người con không được nhận lương cố định mà chỉ được phụ cấp đi họp, hưởng thu nhập theo hoa hồng kiếm được.

Hết giờ làm việc, cả gia đình phải quây quần ăn tối trò chuyện cùng nhau. Định kỳ, vị tỷ phú tổ chức tiệc tùng để mời bạn bè, người thân tới cùng tận hưởng, kết nối với nhau. Khi làm đám cưới cậu út Ambani, vị tỷ phú cũng hào phóng chi đến 600 triệu USD để tạo nên sự kiện đình đám. Điều này cho thấy gia đình Ambani không chỉ kiếm tiền giỏi mà tiêu tiền cũng rất đúng nơi, đúng chỗ, giúp cân bằng công việc và đời sống.