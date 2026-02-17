Triển vọng mờ mịt cho hòa đàm Nga - Ukraine tại Geneva

Theo AP, phái đoàn Ukraine ngày 16/2 lên đường tới Geneva, Thụy Sĩ, tham gia vòng đàm phán mới do Mỹ làm trung gian với phía Nga, trong bối cảnh chỉ còn ít ngày nữa là tròn bốn năm kể từ khi Moskva phát động chiến dịch quân sự toàn diện nhằm vào nước láng giềng.

Tuy nhiên, theo AP, các quan chức và nhà quan sát đều cho rằng khả năng đạt được đột phá trong cuộc gặp kéo dài hai ngày tới là rất hạn chế.

Tới nay, hai bên tiếp tục giữ lập trường cứng rắn về những vấn đề cốt lõi, đặc biệt là tương lai các vùng lãnh thổ Ukraine mà Nga đang kiểm soát hoặc tuyên bố chủ quyền.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: PAP)

Washington trước đó đặt ra mốc tháng 6 để hướng tới một thỏa thuận dàn xếp, song tiến trình hòa đàm suốt một năm qua dưới thời Chính quyền Tổng thống Trump vẫn chưa thể chấm dứt giao tranh.

Trên thực địa, chiến sự vẫn diễn ra ác liệt dọc theo tuyến đầu dài khoảng 1.250 km. Các thành phố Ukraine tiếp tục hứng chịu các đợt không kích bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa tầm xa, khiến hệ thống điện nhiều lần bị tê liệt và cơ sở hạ tầng dân sự hư hại nghiêm trọng.

Trong khi đó, Ukraine gia tăng các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái vào sâu trong lãnh thổ Nga. Thống đốc vùng Bryansk của Nga, ông Alexander Bogomaz, cho biết hệ thống phòng không đã bắn hạ 229 thiết bị bay không người lái của Ukraine trong vòng 24 giờ. Đây được cho là số lượng lớn nhất nhằm vào một khu vực của Nga trong một ngày.

Không quân Ukraine cũng thông báo Nga đã phóng 62 thiết bị bay không người lái tấn công tầm xa cùng 6 tên lửa các loại trong đêm. Các diễn biến này cho thấy cả hai bên tiếp tục đặt trọng tâm vào chiến lược gây sức ép quân sự song song với đàm phán.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các cuộc thảo luận tại Geneva sẽ đề cập đến phạm vi rộng hơn các vấn đề liên quan đến lãnh thổ và những yêu cầu mà Nga đưa ra. Ông không nêu chi tiết cụ thể. Việc Moskva nhấn mạnh yếu tố lãnh thổ cho thấy đây tiếp tục là điểm nghẽn lớn nhất trong tiến trình hòa đàm.

Phía Ukraine cử đoàn do ông Rustem Umerov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia, dẫn đầu. Trên mạng xã hội Telegram, ông Kyrylo Budanov, Chánh văn phòng Tổng thống Zelensky, đăng hình ảnh đoàn đàm phán chuẩn bị lên đường. Do không phận Ukraine vẫn đóng cửa vì chiến sự, các quan chức phải di chuyển bằng đường bộ kéo dài qua nhiều quốc gia châu Âu trước khi tới Thụy Sĩ.

Nga cử ông Vladimir Medinsky, cố vấn của Tổng thống Vladimir Putin, làm trưởng đoàn. Ông từng dẫn đầu phái đoàn Nga trong các cuộc đàm phán trực tiếp với Ukraine tại Istanbul hồi tháng 3/2022. Ngoài ra, phái đoàn Nga còn có ông Igor Kostyukov, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự, và Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Galuzin.

Theo Điện Kremlin, đặc phái viên của Tổng thống Putin là ông Kirill Dmitriev cũng tới Geneva để tiến hành các cuộc trao đổi riêng với phía Mỹ về hợp tác kinh tế. Cả Moskva và Kiev đều được cho là đang tìm cách đưa ra các đề xuất về cơ hội kinh doanh trong tương lai nhằm thu hút sự quan tâm của Washington.

Hiện chưa rõ quan chức Mỹ nào sẽ tham dự vòng đàm phán lần này. Tại các cuộc gặp gần đây ở Abu Dhabi, Mỹ cử các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner đại diện.

Các phái đoàn Nga và Ukraine dự kiến sẽ báo cáo lại cho lãnh đạo mỗi bên trước khi bất kỳ thỏa hiệp nào được thông qua. Trong bối cảnh chiến sự chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và lập trường về lãnh thổ vẫn cách biệt lớn, vòng đàm phán tại Geneva được xem là phép thử tiếp theo đối với nỗ lực trung gian của Mỹ, nhưng triển vọng đạt được bước ngoặt đáng kể vẫn còn mờ nhạt.