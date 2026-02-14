Ngoại trưởng Mỹ: Vẫn chưa rõ Nga có sẵn sàng chấm dứt xung đột ở Ukraine

Phát biểu trong phiên hỏi đáp sau bài diễn văn tại hội nghị, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói: "Chúng ta chưa biết Nga có thực sự nghiêm túc trong việc kết thúc cuộc chiến hay không. Họ nói là nghiêm túc. Điều đó chúng ta vẫn chưa thể trả lời, nhưng sẽ tiếp tục tìm kiếm câu trả lời. Đó sẽ là kết quả mà Nga và Ukraine có thể chấp nhận. Tuy vậy, cho đến lúc này, mục tiêu này vẫn rất khó để đạt được".

Các cơ quan tình báo Mỹ và phương Tây trong thời gian qua liên tục đặt dấu hỏi về thiện chí của Nga, cho rằng Moskva vẫn theo đuổi các mục tiêu cứng rắn ngay cả khi tham gia đối thoại với Washington và Kiev.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. (Ảnh: Reuters)

Tham dự Hội nghị An ninh Munich (MSC) ở Đức, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông không tin Nga muốn chấm dứt xung đột vào lúc này, đồng thời bày tỏ hoài nghi về khả năng Moskva sẵn sàng nhượng bộ. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần khẳng định, Moskva và Kiev đều phải đưa ra nhượng bộ nếu muốn đạt được thỏa thuận chấm dứt giao tranh.

Trong năm qua, chính quyền của ông Trump thúc đẩy cả Kiev và Moskva tìm kiếm một thỏa hiệp để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 4 năm, nhưng hai bên vẫn còn nhiều khác biệt về các điểm then chốt sau nhiều vòng đàm phán với giới chức Mỹ. Các vấn đề nhạy cảm nhất là yêu cầu của Moskva về việc Kiev từ bỏ vùng đất đang kiểm soát và số phận của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, nhà máy lớn nhất châu Âu, nằm trong khu vực do Nga kiểm soát.

Điện Kremlin xác nhận Nga, Mỹ và Ukraine sẽ tổ chức vòng đàm phán hòa bình mới tại Thụy Sĩ vào tuần tới. Vòng đàm phán ba bên gần nhất đã diễn ra tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất hồi đầu tháng 2/2026 vừa qua.