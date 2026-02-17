Mục sở thị đại công trường thi công 7 cầu bắc qua sông Hồng

Năm 2025 đánh dấu bước triển khai hạ tầng giao thông quy mô lớn khi Hà Nội đồng loạt khởi công 7 cây cầu vượt sông Hồng, gồm: Tứ Liên, Ngọc Hồi, Trần Hưng Đạo, Hồng Hà, Mễ Sở, Thượng Cát và Vân Phúc.
Việc cùng lúc triển khai 7 công trình cầu không chỉ nhằm giải quyết áp lực giao thông hiện hữu mà còn mang ý nghĩa chiến lược trong tổ chức lại không gian phát triển đô thị. Các cây cầu được bố trí theo nhiều trục, kết nối khu vực nội đô với phía Bắc, Đông và Tây Bắc Thủ đô, đồng thời tăng cường liên kết giữa Hà Nội với các tỉnh lân cận.
Tại khu vực giữa cầu Nhật Tân và cầu Long Biên, dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu đang được triển khai với quy mô lớn. Dự án có tổng chiều dài khoảng 11,5km, trong đó riêng cầu Tứ Liên dài gần 2,9km, cầu chính dài khoảng 1km.
Mặt cắt ngang được thiết kế bảo đảm 6 làn xe cơ giới, 2 làn hỗn hợp và 2 làn dành cho người đi bộ. Đây là dự án nhóm A với tổng mức đầu tư khoảng 20.000 tỷ đồng, giữ vai trò kết nối trực tiếp khu vực Tây Hồ với Đông Anh.
Ở phía Nam và Đông Nam thành phố, cầu Mễ Sở và đường dẫn đang được triển khai trên tuyến dài gần 14km.
Công trình có điểm đầu tại nút giao Quốc lộ 1A với Vành đai 4, điểm cuối tại nút giao cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với Vành đai 4, kết nối Hà Nội với tỉnh Hưng Yên. Cầu được thiết kế mặt cắt ngang rộng 24,5m, gồm 4 làn xe cơ giới, kèm làn dành cho xe máy và xe thô sơ mỗi bên, với tổng mức đầu tư gần 4.900 tỷ đồng.
Cùng hướng kết nối liên vùng, dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu có tổng vốn đầu tư 11.844 tỷ đồng, tổng chiều dài khoảng 7,5km. Trong đó, đoạn thuộc địa bàn Hà Nội dài khoảng 5,2km, đoạn qua tỉnh Hưng Yên dài khoảng 2,3km.
Phần cầu chính dài 680m, được thiết kế theo dạng dây văng với hai trụ tháp hình chữ H.
Tại khu vực trung tâm, dự án cầu Trần Hưng Đạo được triển khai với điểm đầu tại ngã năm Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tông, điểm cuối kết nối với phố Nguyễn Sơn, thuộc địa bàn Long Biên và Bồ Đề.
Tuyến có chiều dài khoảng 4,18km, tổng mức đầu tư khoảng 16.000 tỷ đồng, được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông qua các cầu hiện hữu trong khu vực nội đô.
Ở phía Bắc Thủ đô, dự án cầu Hồng Hà - hạng mục quan trọng của tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đang được triển khai trên chiều dài khoảng 6km, nối khu vực Đan Phượng và Mê Linh (nay là xã Ô Diên và xã Mê Linh).
Công trình có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành sau khoảng 3 năm thi công, tạo trục kết nối mới thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.
Cùng với đó, cầu Thượng Cát nối Bắc Từ Liêm với khu vực Đông Anh có tổng chiều dài 5,2km, trong đó phần cầu chính dài khoảng 3,9km.
Dự án có tổng mức đầu tư gần 8.300 tỷ đồng, được xác định là công trình cấp đặc biệt, với đường hai đầu cầu là trục giao thông chính đô thị.
Ở phía Tây Bắc, dự án cầu Vân Phúc qua sông Hồng đang được triển khai với tổng chiều dài 7,77km, tổng vốn đầu tư 3.443 tỷ đồng.
Công trình kết nối Quốc lộ 32 với tuyến giao thông từ đê tả sông Hồng đến cầu Vân Phúc, hình thành trục liên kết giữa Hà Nội và Phú Thọ.
Với quy mô đầu tư lớn và phạm vi triển khai rộng, 7 công trường cầu vượt sông Hồng trong năm 2025 đang tạo nên diện mạo mới cho hạ tầng giao thông Thủ đô, đặt nền tảng cho việc giảm ùn tắc, tái cấu trúc không gian đô thị và tăng cường liên kết vùng trong những năm tới.