Toàn cảnh 2 đoạn vành đai 2,5 ở Hà Nội đang tăng tốc giải phóng mặt bằng

Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường vành đai 2,5 (đoạn từ Cầu Giấy đến Khu đô thị mới Dịch Vọng) đang được triển khai khẩn trương. Nhiều hộ dân đã chấp hành di dời, bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện để dự án sớm triển khai thi công.
Vành đai 2,5 nối từ Cầu Giấy đến khu đô thị mới Dịch Vọng dài khoảng 420m. Từ cuối năm 2025, địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 334/338 trường hợp bị ảnh hưởng, với tổng diện tích đất thu hồi gần 19.000m².
Dự án đường Vành đai 2,5 qua địa bàn phường Cầu Giấy gồm 2 đoạn tuyến. Trong đó, đoạn từ đường Cầu Giấy đến khu đô thị mới Dịch Vọng đến nay đã cơ bản hoàn thành khoảng 95% khối lượng giải phóng mặt bằng.
Với đoạn từ khu đô thị mới Dịch Vọng đến phố Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy đã hoàn tất công tác di chuyển mộ; ban hành 104 thông báo thu hồi đất và công khai theo đúng quy định. Địa phương đặt mục tiêu hoàn thành công tác điều tra, lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ trong quý I/2026.
Nhiều máy móc, thiết bị được huy động để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.
Trước đó, ngày 6/2, trong buổi trực tiếp kiểm tra dự án, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu phường Cầu Giấy tiếp tục đẩy nhanh, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng theo kế hoạch. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh cần lựa chọn nhà thầu đủ năng lực, tổ chức thi công bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ đề ra.
Đồng thời, phường Cầu Giấy phải thực hiện nghiêm quy hoạch, đồng bộ hạ tầng kỳ thuật và xử lý dứt điểm nhà "siêu mỏng, siêu méo", bảo đảm quyền lợi người dân.
Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi – Đầm Hồng (qua phường Khương Đình) dài 1.520m, được đầu tư theo quy mô mặt cắt ngang nền đường rộng 40m, với tổng mức đầu tư 2.433 tỷ đồng. Để triển khai dự án, tổng diện tích đất phải thu hồi lên tới 60.902,1m², ảnh hưởng đến 736 hộ dân, cá nhân và 13 tổ chức thuộc diện giải phóng mặt bằng.
Đến nay, phường Khương Đình đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng đối với 12/13 cơ quan, tổ chức liên quan. Về phía người dân, 31 hộ đã bàn giao mặt bằng và đang tiến hành phá dỡ công trình theo quy định để phục vụ thi công dự án. Với khoảng 700 hộ gia đình, cá nhân còn lại, địa phương đã hoàn thành đo đạc, kiểm đếm hiện trạng và công khai dự thảo hơn 250 phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư.
Trong thời gian công khai các phương án, chính quyền địa phương tiếp tục tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân để ghi nhận ý kiến, nguyện vọng, đồng thời tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp lu
Nhiều công trình đang được tháo dỡ để bàn giao mặt bằng cho dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng.
Một đoạn tuyến thuộc dự án đường Vành đai 2,5 (Nguyễn Trãi - Đầm Hồng) đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.
Phường Khương Đình xác định công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2026, quyết tâm hoàn thành theo đúng chỉ đạo của TP Hà Nội. Trước mắt, trong quý I, địa phương dự kiến bàn giao khoảng 500m mặt bằng trong tổng chiều dài 1.520m của tuyến cho đơn vị thi công triển khai dự án.
Trong khi hệ thống giao thông đô thị ngày càng quá tải, việc rút ngắn quy trình đấu thầu, triển khai đồng thời giải phóng mặt bằng và thi công được xem là “đòn bẩy” quan trọng, giúp dự án vành đai 2,5 sớm có bước tiến rõ ràng về tiến độ.