Từ 2027, xe mới ở Trung Quốc có thể phải có nút bấm vật lý để chuyển số, xi-nhan

(VTC News) -

Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) dự kiến ban hành quy định yêu cầu các nhà sản xuất trang bị cơ chế điều khiển vật lý cho một loạt chức năng thiết yếu trên ô tô. Quy định này có thể áp dụng bắt buộc đối với các mẫu xe sản xuất mới kể từ ngày 1/7/2027.

Theo nội dung dự thảo, các chức năng như bật/tắt đèn xi-nhan, điều khiển cửa sổ điện và kích hoạt hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) sẽ phải có nút hoặc cần điều khiển vật lý riêng biệt, thay vì chỉ thao tác qua màn hình cảm ứng trung tâm.

Các nút điều khiển vật lý bên trong khoang lái của xe BYD Fang Cheng Bao Bao 5. (Ảnh: BYD)

Trong những năm gần đây, nhiều mẫu xe năng lượng mới tại Trung Quốc theo đuổi thiết kế khoang lái tối giản, cắt giảm tối đa nút bấm truyền thống. Phần lớn chức năng được tích hợp vào màn hình trung tâm cỡ lớn, thậm chí kết hợp thêm màn hình giải trí cho hành khách phía trước.

Xu hướng này làm dấy lên lo ngại về mức độ an toàn do người lái phải rời mắt khỏi đường để thao tác trên màn hình.

Quy định mới là một trong các nội dung sửa đổi tiêu chuẩn quốc gia GB4094-2016 về "Đánh dấu các bộ phận điều khiển, chỉ báo và thiết bị tín hiệu trên ô tô".

Bản cập nhật bổ sung phân loại và các yêu cầu kỹ thuật đối với bộ phận điều khiển vật lý, nhằm bảo đảm rằng các thao tác quan trọng có thể thực hiện dễ dàng, kể cả trong điều kiện không cần nhìn trực tiếp, qua đó giảm sự phụ thuộc vào màn hình hiển thị và hạn chế sao nhãng khi lái xe.

Quá trình sửa đổi được khởi động từ năm 2023 với sự tham gia của nhiều hãng xe và tổ chức nghiên cứu, thử nghiệm lớn như Trung tâm Nghiên cứu và Công nghệ Ô tô Trung Quốc, Geely, FAW-Volkswagen, BYD và Great Wall Motor. Dự thảo lấy ý kiến công chúng đã hoàn tất và dự kiến sẽ sớm được công bố chính thức.

Theo dự thảo, các chức năng bắt buộc phải có nút điều khiển vật lý gồm:

- Hệ thống chiếu sáng: Đèn xi-nhan, đèn cảnh báo nguy hiểm, còi.

- Chuyển số: Các vị trí P/R/N/D (không cho phép chỉ chuyển số qua màn hình).

- Hỗ trợ lái: Công tắc kích hoạt hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS).

- An toàn/khẩn cấp: Gạt mưa, sấy kính/khử mờ, cửa sổ điện, hệ thống gọi khẩn cấp (AECS), công tắc ngắt nguồn xe điện.

Ngoài danh mục chức năng, dự thảo cũng quy định cụ thể về tiêu chuẩn kỹ thuật đối với nút bấm vật lý. Theo đó, diện tích thao tác hiệu quả tối thiểu phải đạt 10 x 10 mm; vị trí phải cố định, có thể thao tác không cần nhìn và có phản hồi xúc giác hoặc âm thanh. Đồng thời, các chức năng cơ bản vẫn phải hoạt động ngay cả khi hệ thống trung tâm gặp sự cố hoặc mất nguồn.

Động thái này được cho là bước điều chỉnh đáng chú ý trong bối cảnh ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc thời gian qua đẩy mạnh xu hướng số hóa khoang lái.