Chuyến công tác của Tổng Bí thư nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế

Nhận lời mời của Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Donald Trump, Chủ tịch Sáng lập Hội đồng Hòa bình về Gaza, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có chuyến công tác tại Hoa Kỳ, dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza, bắt đầu từ ngày 18/2 tới ngày 20/2.

Chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục khẳng định Việt Nam sẵn sàng tham gia với tư cách Quốc gia Thành viên Sáng lập của Hội đồng Hòa bình, cùng Mỹ và cộng đồng quốc tế đóng góp tích cực hướng tới một giải pháp lâu dài, toàn diện cho tiến trình hòa bình Trung Đông, trong đó có việc thành lập nhà nước Palestine cùng tồn tại hòa bình bên cạnh nhà nước Israel.

Trong những năm gần đây, khu vực Trung Đông tiếp tục là một trong những điểm nóng phức tạp và dai dẳng với các cuộc xung đột vũ trang kéo dài, nhất là xung đột Israel - Palestine, gây ra hậu quả nghiêm trọng về nhân đạo, kinh tế và an ninh khu vực. Các nỗ lực hòa giải dù được triển khai với quy mô lớn, vẫn chưa tạo được một cơ chế hiệu quả, bền vững, có khả năng vừa thúc đẩy chấm dứt xung đột, vừa tổ chức tái thiết hậu chiến một cách toàn diện và dài hạn.

Tổng Bí thư Tô Lâm.

Trong bối cảnh đó, ngày 30/9/2025, gần 2 năm sau khi cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas bùng phát, gây ra một trong những thảm họa nhân đạo lớn nhất trong lịch sử hiện đại cho người dân Palestine, Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất Kế hoạch Hòa bình gồm 20 điểm.

Ngày 9/10/2025, Israel và Lực lượng Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn “giai đoạn một” theo Kế hoạch Hòa bình. Ngày 17/11/2025, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bỏ phiếu thông qua Nghị quyết 2803 (2025): Nhất trí thông qua Kế hoạch Hòa bình của Tổng thống Trump. Việc thành lập Hội đồng Hòa bình như một cơ chế chuyển tiếp để quản lý quá trình tái thiết tại dải Gaza và sự hiện diện dân sự, an ninh (tại Dải Gaza) được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho phép sẽ có thời hạn đến ngày 31/12/2027.

Ngày 16/1/2026, Tổng thống Donald Trump gửi thư mời Tổng Bí thư Tô Lâm và Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình với tư cách Quốc gia Thành viên Sáng lập, cùng cộng đồng quốc tế thúc đẩy giải pháp hòa bình bền vững cho xung đột Israel và Palestine tại dải Gaza.

Trả lời thư mời của Tổng thống Donald Trump, Tổng Bí thư Tô Lâm nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình và khẳng định Việt Nam sẵn sàng tham gia với tư cách Quốc gia Thành viên Sáng lập của Hội đồng Hòa bình, cùng Mỹ và cộng đồng quốc tế đóng góp tích cực hướng tới một giải pháp lâu dài, toàn diện cho tiến trình hòa bình Trung Đông.

Và mới đây nhất, tại buổi cuộc hội kiến với Tổng Bí thư Tô Lâm nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Michael DeSombre cho biết, Tổng thống Trump rất trân trọng và đánh giá cao việc Tổng Bí thư Tô Lâm nhận lời tham gia sáng kiến Hội đồng Hòa bình tại Gaza, đồng thời khẳng định Mỹ coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Việt Nam, ủng hộ Việt Nam mạnh, độc lập và thịnh vượng; mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam ở tầm chiến lược cả trong quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế, khu vực.

Thực tế cho thấy, không chỉ mới đây mà trong nhiều năm qua, Việt Nam đã khẳng định hình ảnh một quốc gia yêu chuộng hòa bình, có trách nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, trong đó có việc cử lực lượng tham gia các phái bộ tại châu Phi. Những đóng góp này được đánh giá cao nhờ tính chuyên nghiệp, kỷ luật, cũng như tinh thần nhân đạo và hợp tác.

Bên cạnh đó, Việt Nam luôn kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, duy trì quan hệ hữu nghị với các bên liên quan, đồng thời nhất quán ủng hộ các giải pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và các nghị quyết của Liên hợp quốc. Đây là nền tảng quan trọng để Việt Nam tham gia vào các cơ chế hợp tác quốc tế với vai trò xây dựng, cân bằng và khách quan.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng cho biết: “Đại hội Đảng XIV đã khẳng định Việt Nam sẽ 'tham gia chủ động, có trách nhiệm hơn vào việc giải quyết các vấn đề chung của quốc tế và khu vực'. Việc Việt Nam trở thành thành viên sáng lập của Hội đồng Hòa bình phản ánh tinh thần đó, là việc nhất quán triển khai đường lối đối ngoại của Đảng, nỗ lực nâng cao uy tín, hình ảnh đất nước.

Đồng thời, đây cũng là cơ hội để Việt Nam phát huy kinh nghiệm, năng lực của mình, là cơ hội để học hỏi, hội nhập với các nước khi phối hợp thực hiện những sứ mệnh chung".

Trong bối cảnh, thời gian qua quan hệ Việt Nam - Mỹ tiếp tục đà phát triển tích cực, trong đó nổi bật là việc hai nước tích cực triển khai khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện được nâng cấp vào tháng 9/2023.

Tính riêng trong tháng 1/2026, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 15,8 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 13,9 tỷ USD, nhập khẩu 1,9 tỷ USD (xuất siêu đạt 12 tỷ USD, tăng 28,6% so với cùng kỳ năm trước). Mỹ duy trì là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Mỹ và là đối tác thương mại lớn nhất ở khu vực ASEAN.

Hiện Mỹ là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 11/108 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với khoảng 1.409 dự án đầu tư có tổng vốn trên 11,9 tỷ USD. Mỹ cũng đứng thứ 7/80 nước và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam với 230 dự án đầu tư có tổng vốn đăng ký gần 1,3 tỷ USD.

Trong năm 2025, nhiều doanh nghiệp Mỹ tiếp tục thể hiện sự quan tâm và mong muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam, trong đó có nhiều tập đoàn công nghệ lớn (như HP, NVIDIA… ), tập đoàn về kho vận và chuyển phát (FedEx, UPS…) và doanh nghiệp về năng lượng (Excelerate Energy). Nhiều doanh nghiệp Việt Nam như FPT, Vinfast… cũng đang mở rộng đầu tư sang Hoa Kỳ, tạo thế lợi ích đan xen…

Chính vì vậy, việc tham gia Hội đồng Hòa bình Gaza, và việc Tổng Bí thư Tô Lâm nhận lời dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza sẽ góp phần giúp Việt Nam có điều kiện đóng góp kinh nghiệm trong các lĩnh vực phi quân sự như hỗ trợ nhân đạo, tái thiết dân sự, y tế, giáo dục, nâng cao năng lực quản trị và phát triển bền vững sau xung đột.

Đây là những lĩnh vực phù hợp với thế mạnh, kinh nghiệm thực tiễn và định hướng đối ngoại vì hòa bình của Việt Nam. Đồng thời, việc tham gia Hội đồng cũng mở ra cơ hội để Việt Nam tăng cường hợp tác, trao đổi với các đối tác quốc tế và khu vực Trung Đông, qua đó góp phần nâng cao vị thế, tiếng nói và vai trò của Việt Nam trong các vấn đề quốc tế cùng quan tâm.