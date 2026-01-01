Người Hà Nội đổ về Hồ Gươm, diện áo dài chụp ảnh trong ngày đầu năm mới

Anh Brown, du khách đến từ Canada, cho biết anh cảm nhận rõ không khí lễ hội khi đón năm mới tại Hà Nội. “Tôi thấy mọi người ra đường rất đông, ai cũng vui vẻ, chụp ảnh và tận hưởng ngày nghỉ. Đêm trước tôi đã xem pháo hoa, còn hôm nay thì đi bộ quanh hồ. Đây là một trải nghiệm rất đáng nhớ”, anh chia sẻ.