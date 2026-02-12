Vừa xách pháo Tết ra đốt thử đã bị bắt, thanh niên nhận án 12 tháng tù

(VTC News) -

Ngày 12/2, Tòa án Nhân dân khu vực 6, tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai Phạm Ngọc Hà (sinh năm 1993, trú tại phường Móng Cái 3) về hành vi mua pháo nhằm mục đích đốt trong dịp Tết. Mức án 12 tháng tù giam dành cho bị cáo này khẳng định quan điểm xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến pháo nổ.

Theo cáo trạng, Phạm Ngọc Hà mua 27,1kg pháo nổ, gồm nhiều loại pháo hoa và pháo tép với giá 2,5 triệu đồng, đem về cất giấu trên nóc nhà tắm để sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bị cáo Phạm Ngọc Hà bị xét xử về tội “Tàng trữ hàng cấm”. (Ảnh: Cổng thông tin phường Móng Cái)

Khoảng 23h10 ngày 28/1, do gần đến Tết, Hà lấy 2 hộp pháo hoa to cho vào chiếc túi nylon màu đen, có ý định mang ra bên ngoài khu đồi gần nhà đốt thử. Khi Hà vừa đi bộ đến đầu ngõ gần nhà thì bị tổ công tác của Công an phường Móng Cái 2 và Công an phường Móng Cái 3 phối hợp kiểm tra.

Biết hành vi của mình đã bị phát hiện, Hà giao nộp 2 hộp pháo và chiếc bật lửa định sử dụng để đốt pháo, đồng thời đưa tổ công tác về nhà thu giữ số pháo còn lại. Tổ công tác lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Hà và thu giữ toàn bộ vật chứng là 27,1kg pháo.

Tại phiên tòa, cơ quan tố tụng xác định hành vi của bị cáo phạm vào tội “Tàng trữ hàng cấm” quy định tại khoản 1 Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015, theo đó: “Người nào tàng trữ, vận chuyển hàng cấm… nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều khác thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 300 triệu đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm…”, trong đó có trường hợp pháo nổ từ 6kg đến dưới 40kg.

Tòa án nhận định bị cáo Phạm Ngọc Hà không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu và hoàn cảnh phạm tội không thuộc trường hợp nghiêm trọng hơn nên tuyên án 12 tháng tù giam.

Qua vụ án, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần tự giác chấp hành các quy định của pháp luật, không vì thiếu hiểu biết “mua pháo để chơi Tết” mà phải chịu hình phạt nghiêm khắc. Mọi hành vi cố tình vi phạm cần được tố giác để đảm bảo mùa Tết an toàn, lành mạnh.