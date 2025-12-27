Tín hiệu đặc biệt từ ông Putin, Nga đẩy mạnh chương trình vũ trang mới

Phát biểu tại cuộc họp về phát triển quốc phòng, Tổng thống Nga Putin cho biết, các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp - quốc phòng Nga đang duy trì hoạt động ổn định, bảo đảm cung cấp đầy đủ vũ khí và trang thiết bị cho các đơn vị tham gia Chiến dịch quân sự đặc biệt và đáp ứng được nhu cầu chung của lực lượng vũ trang Nga.

Tổng thống Nga Putin (Ảnh: Reuters)

Trong năm qua, cơ sở vật chất và kỹ thuật của các doanh nghiệp quốc phòng Nga tiếp tục được chú trọng đầu tư, củng cố. Số lượng các loại trang thiết bị và sản phẩm quốc phòng thiết yếu tăng mạnh so với năm 2022 nhờ các quyết sách và biện pháp hỗ trợ kịp thời của nhà nước.

Để đáp ứng với sự thay đổi liên tục về đặc điểm, hình thức và phương thức tác chiến tại Chiến dịch quân sự đặc biệt, lực lượng vũ trang Nga và tổ hợp công nghiệp - quốc phòng đã tích cực tiếp thu kinh nghiệm thực tế và hướng tới xây dựng một diện mạo mới.

Nga sẽ tiếp tục triển khai một loạt biện pháp nhằm phát triển các ngành sản xuất công nghệ cao, cơ sở thử nghiệm và thao trường, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, nghiên cứu vật liệu tiên tiến.

Ông Putin nhấn mạnh: “Để tiếp tục triển khai chương trình vũ trang mới, một hệ thống các biện pháp đã được xây dựng, nhằm bảo đảm việc mở rộng có lộ trình các ngành sản xuất công nghệ cao với mức độ tự động hóa tối đa, nâng cao năng suất lao động và điều tôi đặc biệt muốn nhấn mạnh là phải giảm giá thành sản phẩm”.

Theo nhà lãnh đạo Nga, các hướng đi này không chỉ nhằm duy trì và củng cố lợi thế hiện có của trang thiết bị, vũ khí Nga, mà còn là động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo cho toàn bộ ngành công nghiệp.

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Về chương trình vũ khí nhà nước, Tổng thống Nga Putin cho biết, sẽ tập trung đánh giá tác động của kinh nghiệm từ Chiến dịch quân sự đặc biệt đối với hoạt động của tổ hợp công nghiệp - quốc phòng Nga.

Theo ông Putin, các doanh nghiệp quốc phòng Nga đang bảo đảm cung cấp ổn định trang bị, khí tài cần thiết cho lực lượng vũ trang. Nhờ các biện pháp hỗ trợ của Nhà nước, cơ sở vật chất - kỹ thuật của ngành công nghiệp quốc phòng đã được củng cố trong thời gian ngắn, tạo điều kiện để sản lượng nhiều loại vũ khí chủ lực tăng mạnh kể từ năm 2022.

Ông Putin khẳng định, những kết quả đạt được là thành quả của nỗ lực chung của toàn bộ tổ hợp công nghiệp - quốc phòng, gắn liền với sự ổn định tài chính và phát triển của nền kinh tế nói chung. Ông nhấn mạnh, kinh nghiệm thực tiễn thu được trong quá trình Chiến dịch quân sự đặc biệt đang được vận dụng đầy đủ vào việc xây dựng diện mạo mới của ngành công nghiệp quốc phòng, trong bối cảnh tính chất và phương thức tác chiến liên tục thay đổi.

Về phương hướng thời gian tới, Tổng thống Putin yêu cầu tiếp tục giảm giá thành sản phẩm quốc phòng, phát triển hệ thống thử nghiệm và thao trường, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực quân sự.

Liên quan đến Chương trình Vũ khí Nhà nước giai đoạn 2027–2036, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov cho biết, các thông số cơ bản của chương trình đã được xác định và đang tiếp tục hoàn thiện các nội dung về tài chính, nhằm bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn và định hướng phát triển lâu dài.