Nga sẵn sàng ký thỏa thuận không tấn công NATO và EU

"Chúng tôi hoàn toàn không có ý định tấn công các quốc gia EU và NATO. Nga không theo đuổi những mục tiêu gây hấn nào như những cáo buộc mà phương Tây thường xuyên đưa ra", ông Ryabkov nhấn mạnh tại cuộc thảo luận của Câu lạc bộ Valdai với chủ đề “Ổn định chiến lược 2025: Một năm trong an ninh quốc tế”.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tham dự cuộc họp báo tại Moskva. (Ảnh: Reuters)

Nhà ngoại giao Nga cũng nhắc lại tuyên bố trước đó của Tổng thống Vladimir Putin rằng Moscow sẵn sàng “ghi nhận bằng pháp lý” cam kết này trong khuôn khổ một giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay, dựa trên nguyên tắc an ninh bình đẳng và không thể chia cắt. Tuy nhiên, theo ông Ryabkov, rất ít quốc gia châu Âu thực sự sẵn sàng xây dựng một cấu trúc an ninh chung “không phải chống lại Nga mà là cùng với Nga”.

Ông cho rằng cách tiếp cận của EU và các đồng minh NATO tại châu Âu hiện nay vẫn mang nặng tư duy đối đầu, chỉ công nhận một không gian an ninh không thể chia cắt là vì lợi ích chung của phương Tây. Theo ông, điều này làm suy giảm triển vọng cải thiện quan hệ an ninh trên lục địa.

“Thẳng thắn mà nói, điều đó không mang lại nhiều lạc quan. Nó cho thấy rằng ngay cả trong bối cảnh Washington theo đuổi chính sách cân bằng hơn đối với Nga, nguy cơ đối đầu giữa Nga và NATO vẫn ở mức đáng kể do những hành động thiếu thiện chí và mang tính thù địch từ các quốc gia châu Âu”, ông Ryabkov cảnh báo.

Tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Nga được đưa ra trong bối cảnh các cuộc thảo luận quốc tế về an ninh châu Âu và tương lai quan hệ Nga – NATO đang diễn ra căng thẳng, giữa lúc xung đột tại Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và phương Tây tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự ở sườn phía Đông của liên minh.