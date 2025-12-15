Chuyên gia Mỹ: Kiev từ bỏ mục tiêu NATO không làm thay đổi tiến trình đàm phán

(VTC News) -

Giám đốc nghiên cứu quốc phòng và chính sách đối ngoại tại Viện Cato (Mỹ) Justin Logan và giáo sư nghiên cứu chiến lược tại Đại học Florida Andrew Michta nhấn mạnh việc Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) từ lâu không còn khả thi. Trong đó, giáo sư Michta gọi việc Ukraine được kết nạp thành viên NATO là "vấn đề không đáng quan tâm" vào thời điểm này.

Tương tự, ông Logan cho hay: "Điều này gần như không làm thay đổi cục diện. Đây là nỗ lực nhằm tỏ ra hợp lý".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Getty)

Ông Logan chỉ ra vẫn còn những cách khác để các nước tìm cách bảo đảm an ninh cho Ukraine. Với đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể cam kết tiếp tục những gì Mỹ làm để ủng hộ Ukraine, chẳng hạn như gửi vũ khí và trừng phạt Nga.

Tuy nhiên, không phải ai cũng bác bỏ lời đề nghị từ bỏ tham vọng gia nhập NATO của ông Zelensky. Cựu cố vấn chính sách đối ngoại trong chính quyền Tổng thống Obama, ông Brett Bruen gọi sự nhượng bộ của Ukraine là “quan trọng và có ý nghĩa”.

“Đây là cách để ông Zelensky thể hiện sự tương phản giữa thiện chí nhượng bộ của Ukraine để đổi lấy hòa bình, trong khi Moskva lại không hề có bất kỳ sự nhượng bộ đáng kể nào. Câu hỏi đặt ra là ông Zelensky nhận được gì khi rút lại lời hứa gần như chắc chắn với người dân Ukraine?”, ông Bruen cho hay.

Ông Bruen cũng suy đoán Tổng thống Trump có thể đã hứa tuần tra không phận Ukraine hoặc đáp trả vụ xâm nhập bằng máy bay và Mỹ có thể tăng cường viện trợ quân sự nếu Nga tái khởi động cuộc tấn công quân sự quy mô lớn.

“Ukraine cần cân nhắc kỹ lưỡng những gì ông Trump hứa hẹn, nhưng họ cần nhiều hơn những gì chỉ lời nói suông. Họ cần hành động, cần một yếu tố nào đó để đảm bảo ông Trump không thể dễ dàng thoát khỏi những tình huống này", ông Bruen nói.

Hôm 14/12, Tổng thống Zelensky tuyên bố việc nhận được sự đảm bảo an ninh từ Mỹ cùng đối tác châu Âu và những nước khác là nhượng bộ lớn của Kiev để tiến đến việc kết thúc xung đột với Nga, thay vì tư cách thành viên NATO.

Tổng thống Zelensky cũng cho biết Ukraine cùng các nước châu Âu và Mỹ đang xem xét bản kế hoạch hoà bình 20 điểm và kết thúc bằng lệnh ngừng bắn. Ông Zelensky nói rằng Kiev không có cuộc đàm phán trực tiếp nào với Nga.