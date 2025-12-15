Cú lừa của phim ảnh: Thái giám phần lớn mù chữ nhưng luôn là người đọc chiếu chỉ

(VTC News) -

Khán giả yêu thích phim truyền hình Trung Quốc đã quá quen thuộc với hình ảnh thái giám cầm cuộc chiếu chỉ màu vàng có hoa văn rồng, sau đó đọc to "Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết... ". Mọi người có mặt đều quỳ xuống lắng nghe chăm chú rồi lạy tạ lĩnh chỉ. Tuy nhiên, cảnh tuyên chiếu, tuyên chỉ trong thực tế không diễn ra như vậy.

Thái giám đọc to chiếu chỉ của hoàng đế - Hình ảnh thường thấy trong các bộ phim truyền hình của Trung Quốc.

Với tư cách là người hầu, thái giám hiếm khi có cơ hội được đọc chiếu chỉ của hoàng đế. Trong nhiều triều đại phong kiến Trung Quốc, có một bộ phận chuyên soạn thảo chiếu chỉ. Các quan chức làm việc ở đây chịu trách nhiệm ghi chép lại các chỉ đạo của hoàng đế. Sau khi người đứng đầu triều đại phong kiến xem xét, phê duyệt và đóng dấu, sẽ có một vị quan nhận lệnh đọc to văn bản này.

Mặt khác, các thái giám vào cung phần lớn đều có xuất thân thấp. Họ chủ yếu sinh ra trong những gia đình nghèo khó, vì cái ăn, cái mặc mà chấp nhận đánh đổi chức năng đàn ông, vào cung làm thái giám. Phần lớn họ không có cơ hội được học hành, biết chữ. Khi vào cung, họ phải hầu hạ hoàng đế và các phi tần, không có cơ hội học hành.

Tuy nhiên, cũng có một số ngoại lệ. Một số thái giám có địa vị cao được quyền đọc chiếu chỉ của hoàng đế. Điều này thường xảy ra trong hai trường hợp: Một là mệnh lệnh riêng của hoàng đế; hai là sau khi xem xét, phê chuẩn và đóng dấu, hoàng đế thấy việc gửi lại cho quan chức được chỉ định tuyên chỉ là phiền phức nên cử thái giám thân cận biết chữ làm việc này.

Các chiếu chỉ do thái giám đọc chủ yếu có nội dung đơn giản, liên quan đến những vấn đề nhỏ trong hoàng tộc, hậu cung hoặc những mệnh lệnh nhỏ. Còn những chiếu chỉ có nội dung liên quan tới giang sơn xã tắc đều được giao cho các đại thần trong triều phụ trách. Còn trong cuộc sống hàng ngày, thái giám thường nhận lệnh trực tiếp của hoàng đế và truyền đạt lại.

Trên thực tế, thái giám hiếm khi được đọc chiếu chỉ của hoàng đế.

Cuộc sống của các thái giám trong các triều đại phong kiến của Trung Quốc thường khá bi kịch. Trong lịch sử, cũng có một số ít các thái giám được phong chức tước. Tuy nhiên, phần lớn trong số họ đều trải qua cuộc đời khổ cực. Khi mới vào cung, họ phải bắt đầu từ vị trí thấp nhất, là người học việc hèn mọn. Họ phải làm việc từ sáng sớm đến đêm khuya, phục vụ hoàng đế và các phi tần của ông ta, chỉ được ngủ vài tiếng mỗi ngày.

Luật lệ trong cung điện rất nghiêm khắc và phức tạp, một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến hình phạt đánh đòn. Dưới thời Thái hậu Từ Hy, có ngày hàng trăm thái giám bị trừng phạt, thậm chí có người bị tước đi tính mạng. Theo sử sách, trong mắt Từ Hy, tính mạng của thái giám còn không bằng con kiến.

Hậu cung quy định: "Thái giám thắp đèn không cẩn thận, ngủ gật trong giờ trực đêm, gây ồn ào, tự ý đưa chuyện trong cung ra ngoài, không phục tùng thái giám cấp trên sẽ nhận 40 roi. Nếu thái giám đưa tin đồn, xin phép về nhà mà quay lại muộn nhận 20 đến 30 gậy”.

Sau khi qua đời vì kiệt sức, bệnh tật hoặc tuổi già, các thái giám được đưa ra khỏi thành, chôn cất tạm bợ, mộ phần không được đánh dấu.

Cái thái giám thường có cuộc sống không mấy dễ dàng trong cung.

Một chi tiết nữa mà khán giả xem phim Trung Quốc thường hay "bị lừa" là chiếu chỉ của hoàng đế thường có hình chữ nhật và không quá to. Trên thực tế, chiếu chỉ của hoàng đế thường dài từ 4 đến 5 mét và kỹ thuật chế tác cũng cực kỳ tỉ mỉ.

Mỗi chiếu chỉ đều tuân theo một quy trình sản xuất cụ thể với sự phân công lao động nghiêm ngặt. Mỗi bước đều được giám sát bởi một người phụ trách và bất kỳ sai sót nào cũng sẽ dẫn đến hình phạt nghiêm khắc. Hơn nữa, mỗi chiếu chỉ thực chất được cấu tạo từ sáu sắc thái màu vàng khác nhau, được ghép lại với nhau, càng làm nổi bật tính độc đáo của nó.

Khi đọc chiếu chỉ, người nghe chỉ có thể nhìn thấy mặt sau chứ không phải nội dung, và không có lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo. Do đó, việc làm giả chiếu chỉ của hoàng đế là rất khó khăn; nếu bị phát hiện có thể nhận án phạt tàn khốc và mất mạng.