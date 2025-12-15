Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 16/12 và rạng sáng 17/12

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 16/12 và rạng sáng 17/12 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Carabao Cup

- Ngày 17/12 - 03h00: Cardiff City vs Chelsea

Cardiff City chạm trán Chelsea tại Carabao Cup.

Lịch thi đấu giải Futsal Nam SEA Games 33

- Ngày 16/12 - 16h00: Futsal Malaysia vs Futsal Việt Nam

- Ngày 16/12 - 19h00: Futsal Myanmar vs Futsal Thái Lan

Lịch thi đấu Premier League U18

- Ngày 16/12 - 19h00: Leeds United U18 vs Burnley U18

Lịch thi đấu Premier League International Cup

- Ngày 17/12 - 02h00: Manchester City U23 vs Real Madrid U21

- Ngày 17/12 - 02h00: Leeds United U23 vs Borussia Dortmund U21

Lịch thi đấu giải Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha

- Ngày 17/12 - 01h00: Deportivo vs Mallorca

- Ngày 17/12 - 01h00: Eibar vs Elche

- Ngày 17/12 - 03h00: CD Eldense vs Sociedad

- Ngày 17/12 - 03h00: Sporting Gijon vs Valencia

- Ngày 17/12 - 03h00: Guadalajara vs Barcelona

Lịch thi đấu Cúp QG Hà Lan

- Ngày 17/12 - 00h45: Heracles vs Hoogeveen

- Ngày 17/12 - 02h00: AFC vs NEC Nijmegen

- Ngày 17/12 - 02h00: FC Den Bosch vs Katwijk

- Ngày 17/12 - 02h00: Hoek vs Telstar

- Ngày 17/12 - 03h00: PSV vs GVVV Veenendaal

Lịch thi đấu VĐQG Thụy Sĩ

- Ngày 17/12 - 02h30: St. Gallen vs Sion

- Ngày 17/12 - 02h30: Winterthur vs Thun