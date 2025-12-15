Nghìn căn tái định cư bỏ hoang giữa cơn khát nhà ở xã hội tại Hà Nội

Bà Vũ Thị Nguyệt - Tổ trưởng Tổ dân phố số 51 (phường Yên Hòa) cho biết hiện tại, khu tái định cư có 436 hộ dân sinh sống. Từ cuối năm 2024, sau khi các cơ quan báo chí liên tục phản ánh về tình trạng xuống cấp của tòa nhà, UBND thành phố và Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà Hà Nội cử một đơn vị xuống để khảo sát, sửa chữa các hạng mục hư hại. Tuy nhiên từ ngày 1/6/2025, dự án được bàn giao về Trung tâm Quản lý nhà Hà Nội. "Từ khi có đơn vị quản lý mới, các tòa nhà không còn hỗ trợ sửa chữa 6 hạng mục nữa, trong đó có bảo dưỡng vỏ ngoài tòa nhà, máy phát điện, máy bơm nước, hệ thống cứu hỏa, hệ thống chống sét, người dân phải tự lo sửa chữa. Trong khi đa số các hộ dân tại đây có điều kiện kinh tế ở mức vừa phải, thậm chí khó khăn. Vì vậy việc xuống cấp của các tòa nhà đang ngày một xấu đi".