Ổ voi, ổ gà chi chít trên Quốc lộ 24C ở Khu kinh tế Dung Quất

Chị Phạm Thị Lê (45 tuổi, trú thôn Tuyết Diêm 1) cho hay, nhiều năm qua, chị và bà con địa phương luôn sống trong tâm thế bất an do đường sá xuống cấp. "Ở đây, người chạy xe máy té ngã như cơm bữa, đặc biệt là vào mùa mưa. Có ổ voi sâu gần một mét, ô tô sụp rớt xuống hoài, phải gọi cứu hộ. Xe tải ngày đêm chạy rầm rập khiến ai cũng sợ" chị Lê nói.